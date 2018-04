Ensemble di fagotti, al Parco Gargasole il concerto degli allievi del Conservatorio Piccinni

Sabato 28 aprile, a partire dalle ore 17, nel parco Gargasole nella ex Caserma Rossani, si terrà il primo di tre concerti organizzati grazie alla collaborazione del Conservatorio “Niccolò Piccini” di Bari.

Per la prima volta, infatti, la nuova area verde ospiterà un’esibizione musicale con l’ensemble di fagotti degli allievi dell’istituzione barese, “Ubbonic Bassoon Group”, composto da Carlo Lionetti, Nicolas Chimienti, Fabrizio Liardi, Francesca Finestrone, Potito Florio, Gaetano Fioriello e Davide Poggiolini. Il programma prevede l’esecuzione di Entrance and polka of the bassoon platers (anonimo), Marcia funebre di una marionette (C. Gounod), The Entertainer A Ragtime Two Step (S. Joplin), Libiam ne lieti calici de La Traviata (G. Verdi) e Tarantella (anonimo).

Il gruppo di musicisti sarà diretto dal Maestro Luigi Morleo.

I prossimi appuntamenti con la musica sono in programma sabato 12 maggio e sabato 9 giugno. L’iniziativa è libera e aperta a tutti.