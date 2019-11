Ensi e Marzinotto protagonisti al Demodè di Modugno

Sabato 23 novembre al Demodè Club di Modugno (Ba), sarà proposto un doppio spettacolo che avrà per protagonisti il rapper Ensi, impegnato con una tappa del suo “Clash again tour” e Albert Marzinotto, che a seguire, proporrà il suo djset all’interno del party “Ritmica”.

Dopo aver girato l’Italia nei mesi estivi con il suo “Cash tour”, con il quale ha promosso i brani del suo ultimo lavoro discografico, pubblicato il 1 febbraio scorso, dalla Warner Music Italy, Ensi sta riproponendo un suo spettacolo musicale durante l’autunno con il “Cash again tour”, in occasione della riedizione dell’album con l’aggiunta di quattro tracce. L’album rappresenta i due mondi e le due anime di Ensi: da un lato il freestyle che l’ha sempre caratterizzato, dall’altra una dimensione più lirica e personale che adesso emerge grazie alla sua maturità artistica, cresciuta in un percorso graduale ad ogni album. “Clash” è un album denso, un conflitto, quello che Ensi combatte con sé stesso e i propri pensieri, ma anche quello che vive con una parte della scena del rap italiano, che si allontana troppo dalla sua visione artista e personale. Durante l’esibizione Jari Ivan Vella, ovvero Ensi, proporrà le canzoni più amate dai suoi fan e i brani dell’ultimo lavoro discografico, pensato per le nuove generazioni, come testimonia il brano “Mira”, che vede la collaborazione con Madame, una delle giovani artiste femminili più interessanti della scena rap italiana, di soli diciassette anni. Ma il rapper originario di Torino non sarà solo sul palco del Demodè. Insieme a lui, come in ogni tappa del suo tour, ci sarà il dj tarantino Mad Kid, conosciuto nella scena “black” italiana come “The Juggling Maestro” per la sua incredibile arte del mixaggio con vecchi e nuovi brani su giradischi.

Al termine del concerto si proseguirà con il party “Rirmica”, che vedrà in consolle Albert Marzinotto, vincitore dell’edizione 2015 del programma televisivo “Top Dj”.

Si è avvicinato al clubbing a soli 13 anni, dividendosi da subito tra consolle dei club e gli studi di registrazione. Ha iniziato prima a proporre musica nel 2003 lavorando nei locali del Veneto e successivamente ha avuto la possibilità di proporre la sua musica in giro per l’Italia e poi anche oltre i confini nazionali, nell’isola di Ibiza, a Miami e a Copenaghen. Come produttore il suo lavoro d’esordio, datato 2008, è l’EP “Dala”, pubblicato dall’etichetta discografica SawderSawdust. Recentemente le sue tracce sono state suonate da alcuni dei migliori dj mondiali come Loco Dice, Marco Carola e Luciano. Nel 2015 ha partecipato alla seconda edizione del format “Top Dj”, il primo talent dedicato agli aspiranti dj che gli ha dato la possibilità di accrescere ulteriormente la sua notorietà, di far apprezzare a più gente il suo stile musicale e aprirsi numerose possibilità che sta sfruttando appieno.

Oltre a proporre la sua musica, durante le sue performance utilizza anche la drum machine e la batteria elettronica, suonandole dal vivo.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 21:30