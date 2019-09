Entriamo in gioco - 3° festa del gioco in piazza

Domenica 22 settembre Piazza Caduti Castellanesi si trasforma nel mondo fantasy del gioco, ospitando la "Terza festa del gioco in Piazza - Entriamo in Gioco", organizzata dal pub-pizzeria Antica Roma, con la preziosa collaborazione delle associazione ludiche del Territorio Barese.



"Entriamo in Gioco" ha come obbiettivo la promulgazione del gioco intelligente, non solo come mezzo di svago ma soprattutto come utile strumento di aggregazione sociale e accrescimento della creattività, dell'ingegno e della strategia.



Dalle 10 del mattino fino a tarda sera, potrete cimentarvi in una partita dimostrativa o in un torneo di giochi da tavolo come Pozioni Esplosive, Bang!, Azul, Dixit, Nome in Codice, oppure scacchi, giochi di società all'aperto come Kubb e Molkky, Lupus in Tabula e tanti altri, il tutto grazie ai volontari dell'associazione La Tana dei Goblin e Digital Geek di Castellana Grotte, dallo staff dell'Antica Roma pub-pizzeria e dall' Ass. Ludica Alc Mellon di Bari.



Molto suggestiva, inoltre l'aria fantasy allestita dalla A.R.S. ludica rievocativa di Bari, che presenterà un suggestivo gioco di ruolo dal vivo con tanto di tiro all'arco e duello medievale.



Per gli appassionati di film gialli e investigativi, Enigma di Bari allestirà un'area dedicata alla "Escape Room", un gioco cooperativo che negli ultimi anni sta riscuotendo tantissimo successo in tutto il mondo.



L'Azione Cattolica della parrocchia "Il Salvatore" organizzerà, invece, un torneo di burraco a premi. Quota di iscrizione di 20 euro a coppia interamente devoluti alla parrocchia. Iscrizioni al n. 328 205 8416 o presso la parrocchia. Il gioco diventa così, anche strumento solidale e benefico.



Attesissima, inoltre, la partecipazione della mascotte del Monopoly che presenterà la simpatica edizione " Monopoli" edita quest'anno da Hasbro grazie alla giocattoleria Palmitessa di Monopoli.





Gran finale dalle 21 con il famosissimo gioco a premi "Dottor Why quiz show" condotto dall'irrefrenabile Vito Montanaro. Tanti i premi in palio e le sorprese.

Inoltre installando l'app Antica Roma si potranno vincere tante magliette " Versace n'altro litro" e partecipare all'estrazione di un fantastico gioco di società.



Invitiamo tutti a partecipare all'evento, lasciandovi una massima dello scrittore irlandese G. Bernard Shaw



"L'uomo non smette di giocare perchè invecchia...ma invecchia perchè smette di giocare!

