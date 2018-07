Il progetto nasce da una riflessione sulla possibilità di individuare nuovi luoghi di proiezione, in cui lo spazio diventi parte integrante dell'immagine stessa, prolungamento della visione. Dunque l'idea è di uscire dal buio della sala cinematografica e cercare un luogo nel quotidiano che consenta di mettere in contatto la materia e la luce. Proiettare su un muro significa dare materialità all'immagine, che si staglia sulla parete fino a insinuarsi tra le crepe, ad attraversare la materia. La parete è "tela" e allo stesso tempo "scultura"; è possibile assistere a un dialogo tra due visioni, due schermi allineati sullo stesso asse, come due segni. Da qui parte la riflessione sul corpo della visione, sulla presenza dell'immagine all'interno di un spazio concreto (luogo di proiezione) e sulla relazione tra queste entità differenti. Ciò che accomuna il nostro lavoro è la ricerca ossessiva di un campo dell'immagine mai trovato prima, un poltergeist.



"Immagini nelle quali, in una cascata, in uno scintillio, in un formicolio estremo, tutto rimane ambiguo e, benché sia fin troppo vistoso, si sottrae a una determinazione definitiva; nelle quali, benché in un tripudio limitato al solo campo della visione, ci sentiamo esposti a trilli rabbiosi, fischi lancinanti, cacofonie grottesche, scale deliranti e quasi rabbiose anche loro."

(Henri Michaux, Disegnare lo scorrere del tempo, 1957)



P O L T E R G E I S T

di

Enzo Cillo / Ignazio Fabio Mazzola



Balconata del Laboratorio di Peppino Campanella

Via Conversano 9, Polignano a Mare (Bari)

Sabato 4 agosto 2018, ore 21



