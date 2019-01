Al Demodè Epifania all’insegna del tricolore con il party “L’italiano balla”

Sabato 5 gennaio, in occasione dell’arrivo dell’Epifania, al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposto il party “L’italiano balla”, una festa all’insegna del tricolore, in cui ogni elemento si riferisce alla nostra penisola, che avrà come protagonista, in consolle, Enzo Biundo.

E la vigilia della Befana è proprio un’occasione adatta. Infatti la vecchia signora, che vola sulla scopa portando doni a chi è stato buono e carbone a chi, invece, lo è stato meno e il cui nome deriva da una corruzione lessicale di Epifania, attraverso la trasformazione del termine “epifàneia” in “bifanìa” e “befanìa”, è una figura folkloristica tipica di alcune regioni italiane, diffusasi successivamente in tutta la penisola italiana e meno conosciuta nel resto del mondo. Durante il party saranno proposte le canzoni più note del grande canzoniere italiano, con una parentesi dedicata ai brani più celebri, remixati con cassa dritta.

Enzo Biundo è noto, soprattutto nel Sud Barese, per i suoi djset tricolore estivi, proposti ormai da dodici anni. Ha iniziato il suo percorso nel clubbing circa venticinque anni fa a Roma, città nella quale risiedeva. Nella Capitale, inoltre, ha avuto modo di collaborare anche con numerosi network radiofoci.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00