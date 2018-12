Epifania in Gospel - Concerto dei Pentagospelangels in favore di Agebeo e amici di Vincenzo Onlus

Ancora una testimonianza della preziosa sinergia che si instaura quando la musica si sposa con la solidarietà!

Sabato 5 Gennaio 2019, alle 19:30 presso la Chiesa dei Cappuccini di Bitonto, si terrà il concerto di Beneficenza dei PentaGospelAngels in favore della Onlus "Agebeo e Amici di Vincenzo" , organizzato dall'Associazione FareRete.Con di Bari.

"Un meraviglioso modo per concludere le feste, cantare per far del bene" , è il motto del giovane Coro Gospel, composto da 30 elementi, e diretto da Maritè Kabutakapua, accompagnato al pianoforte da Davide Saccomanno con la partecipazione di ben 4 voci soliste: Michaela Brunetti, Elena Candelora, Marta Pensa e Fiorangela Togo.

Il ricavato della serata sarà completamente devoluto a favore della Onlus Agebeo e Amici di Vincenzo che si occupa di aiutare le famiglie dei bambini affetti da leucemia e malattie oncoematologiche ricoverati presso il Policlinico di Bari , contribuendo così al completamento del Villaggio dell’Accoglienza che sta sorgendo in via Camillo Rosalba.

Per info e biglietti : Michele Farina: 329.0562888, oppure 346.0864515 - 380.3409426 - 388.6375101

Vi aspettiamo numerosi!!

Raffaella Cimmarusti, Responsabile della Comunicazione "Agebeo e Amici di Vincenzo Onlus", Redattrice "Bari Connessa"