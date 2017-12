L'Epifania a Locorotondo, bianca magia

Come non restare incantati dalla magia di Locorotondo?

Vieni a scoprirla in una piacevole passeggiata tra cummerse, stradelle, scorci panoramici, monumenti e angoli suggestivi e curiosità con un dolce benvenuto ad accoglierti.

Se ti chiedessi cosa hanno in comune: un evangelista che raffigura la Madonna, un elefante che barrisce a chilometri di distanza da Catania, i petti d'oca, le viti del castello e il Capo del Vento?

Beh non dovrai far altro che prenotare una visita guidata per scoprirlo!

+ dolce di benvenuto



MODALITA' DI PRENOTAZIONE:

La prenotazione è obbligatoria al numero 320/7944731 entro le 19 del giorno precedente.

La visita sarà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 6 persone sino ad un massimo di 15.

La quota di partecipazione è 6.00 euro.

I bambini sino a 10 anni sono gratuiti.



La quota include:

- visita guidata del centro storico di Locorotondo

- colazione di benvenuto con assaggio di tipicità locali

- possibilità di acquisto prodotti tipici (facoltativa non obbligatoria)

- assistenza durante tutta l'iniziativa

- promozione natalizia, scontistica del 10% su tutte le visite guidate ed eventi Mappart 2018



La quota non include tutto quanto non compreso nella voce: "la quota include"



ULTERIORI DETTAGLI:

L'iniziativa ha una durata di un'ora e mezza comprensiva di visita e piccola degustazione in locale autorizzato alla somministrazione.

Il percorso è concentrato nel centro storico.

La visita guidata sarà condotta da guida autorizzata, munita di tesserino abilitativo della Regione Puglia.



