"Eppure il vento soffia ancora" lettura collettiva sulla natura dell'essere umano presso Teatro Spazio 13

All'interno del percorso "Educazione alla cura", l'Associazione GEP - Gruppo educhiamoci alla pace - OdV presenta il libro di Felice Di Lernia "Eppure il vento soffia ancora" e discute con l'autore sugli aspetti del vivere quotidiano, in un momento di riflessione partecipata che possa attivare quel pensiero, laterale e divergente, capace di mettere in dubbio anche ciò che sembra più ovvio.

Eppure il vento soffia ancora non è solo uno strumento di lavoro per i professionisti dell'ascolto, ma è anche una lettura autentica e differente. Attraverso una selezione di brani tratti dal testo e dedicati alle morfologie familiari, Felice Di Lernia racconta miseria e nobiltà delle piccole cose quotidiane... "la partenza di un figlio, la gaffe di un passeggero su un treno, la vista di un balcone apparentemente normale, gli innocui richiami di una madre al suo bambino in una sala d’attesa… Dietro ogni episodio si cela una diversa possibilità di interpretazione del nostro stare nel mondo e delle azioni che definiscono l’ordinarietà delle nostre vite".

Felice di Lernia è antropologo, scrittore, blogger (Cura e Cultura) e assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Amministrazione Condivisa dei Beni comuni del Comune di Trani. Operatore sociale dal 1980, si occupa di teorie e pratiche di cura e progettazione, comunicazione sociale e sanitaria.