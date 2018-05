Equilibri, Cerimonia inaugurale del ciclo di incontri di lettura creativa

Giovedì 24 maggio 2018, alle ore 15:30, presso l’Aula Magna dell’ex Facoltà di Agraria (Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", via Orabona 4, Bari), avrà luogo la Cerimonia inaugurale del ciclo di incontri di lettura creativa realizzati dalla Biblioteca Centrale di Agraria nell’ambito del Progetto “equiLibri”.



L’iniziativa, rivolta agli studenti dei Dipartimenti di Agraria e a tutta la Comunità studentesca dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coinvolgerà, altresì, l’intera Cittadinanza, con l’intento di promuovere la funzione sociale della lettura ad alta voce e l’avvicinamento affettivo ai libri quali vettori di sviluppo culturale e comunicativo.



Saranno attuate azioni condivise e coinvolgenti sotto il profilo cognitivo, socio-affettivo ed emotivo, al fine di percorrere insieme un sentiero di crescita stimolante, di peculiare rilevanza nello sviluppo della capacità critica, della curiosità e della creatività dei partecipanti.



La manifestazione di apertura e gli incontri di lettura creativa consentiranno di intensificare le attività culturali indirizzate al Territorio, offrendo preziose opportunità di riflessione, dialogo e confronto con le Istituzioni locali ed, in particolare, con l’Associazione artistica culturale “Meridie” e con l’Istituto per la Ricerca e la Documentazione per l’Ambiente “terre del mediterraneo”, che opereranno in sinergia con la Biblioteca Centrale di Agraria nell’ambito di specifici segmenti previsti dall’iniziativa progettuale.



Agli studenti che parteciperanno al ciclo di incontri e che registreranno la propria presenza sui moduli appositamente predisposti, potranno essere attribuiti crediti formativi, nell’ambito di quelli previsti per le “Attività integrative” o “Altre attività per l’inserimento nel mondo del lavoro”, secondo le modalità riportate nei Regolamenti dei singoli Corsi di Studio.



Il Progetto ha ottenuto il Patrocinio gratuito del Comune di Bari.



Dott.ssa Caterina Zotti



Direttore del Polo Bibliotecario Agrario



Università degli Studi di Bari Aldo Moro



Via Amendola, 165/A



70125 Bari



Tel.: + 39. 080 5443010



e-mail: caterina.zotti@uniba.it