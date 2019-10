Ergo Sum Produzioni cerca in Puglia attori e attrici per “Apologia di Socrate – Dialogo sulla giustizia”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È’ aperto il bando di selezione per attori e attrici per l’allestimento di “Apologia di Socrate – Dialogo sulla giustizia”, coreografie di Marilena Martina, adattamento e regia di Alessandra Pizzi, con Enrico Lo Verso, nuova produzione teatrale di Ergo Sum Produzioni. Si ricercano quattro attori e un’attrice per il “coro” (età 22 – 38 anni) e un attore coprotagonista (età 30 – 50 anni), i candidati devono avere maturato competenze in Teatro Danza, una buona base di danza classica e contemporanea e una forte presenza scenica. All’audizione i candidati dovranno portare un monologo di 3 minuti, tratto da un classico. Costituirà ulteriore elemento preferenziale di valutazione una esibizione di danza su brano a scelta del candidato, della durata di 1 minuto. Per partecipare all’audizione è obbligatorio prenotarsi inviando un curriculum e due foto a direzione@ergosumproduzioni.it entro le ore 12.00 di domenica 27 ottobre. I candidati selezionati saranno convocati a mezzo mail per le audizioni che si terranno lunedì 28 ottobre a Lecce e martedì 29 ottobre a Bari a partire dalle ore 10,00. Nel momento dell’audizione, i candidati dovranno dare la propria disponibilità per la ripresa della tournèe invernale e per le prove che si terranno a Lecce, secondo il seguente calendario: • 30 ott ore 8,30 – 13,00 • 31 ott ore 8,30 – 13,00 • 4 nov ore 8,30 – 13,00 • 5 nov ore 10, 00 – 18,00 • 6 nov ore 8,30 – 13,00 • 7 nov ore 8,30 – 13,00 • 8 nov ore 8,30 – 13,00 • 9 nov ore 12,00 – 15,00 (generale) Periodo di lavoro: • 9 novembre Bari – Teatro Abeliano • 10 novembre Bari – Teatro Abeliano • 21 novembre Trani – Cinema Teatro Impero E’ prevista la ripresa, per ulteriori 12 date, nel periodo marzo – aprile 2020: • 20 marzo – Sanremo – Teatro del Casino • 2 aprile – Taviano – Teatro Fasano • 20 aprile – Lecce – Teatro Apollo • 21 aprile – Lecce – Teatro Apollo • Le altre date verranno comunicate a breve. Nel caso di call back i candidati verranno avvisati dalla produzione tramite e-mail. Per informazioni: ERGO SUM PRODUZIONI Segreteria Organizzativa: 3279097113 direzione@ergosumproduzioni.it