Ermal Meta con "Non Abbiamo Armi" live a Molfetta

Una grande produzione, una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo; 12 nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore italiana.



I biglietti per il concerto di ERMAL META (prodotto da Mescal) sono disponibili su www.bookingshow.it e nei punti vendita abituali: per info www.mescalmusic.com. Radio 105 è media partner ufficiale del NON ABBIAMO ARMI TOUR.



ERMAL META ha debuttato al 1° posto della classifica di vendita con il suo nuovo album NON ABBIAMO ARMI.

Dopo pochi giorni è stato certificato con il disco d’Oro il singolo NON MI AVETE FATTO NIENTE cantato in coppia con FABRIZIO MORO e ad un mese esatto dalla pubblicazione, avvenuta il 9 Febbraio su etichetta Mescal, anche l’album è diventato ORO.

NON ABBIAMO ARMI, il 3° album da solista - giudicato da stampa e pubblico “il più bello” - è composto da 12 canzoni inedite fatte di sincerità e amore che scorrono attraverso ritmi incalzanti e momenti di grande intimità vestiti con suoni e melodie, che confermano il grande talento di ERMAL META.



NON MI AVETE FATTO NIENTE, tra i brani più trasmessi dalle emittenti dell’italico stivale, verrà presentato da ERMAL META e FABRIZIO MORO all’Eurovision Song Contest nell’Altice Arena di Lisbona, in Portogallo, dall’8 al 12 Maggio.



Il videoclip (che ha superato i 13 milioni di views) con la speciale regia di MICHELE PLACIDO - affiancato da Arnaldo Catinari - racconta le immagini raccolte dai due autori attraverso la paura vissuta anche nella musica negli ultimi anni; un sentimento che purtroppo coinvolge ogni angolo di “questo corpo enorme che noi chiamiamo Terra” per cui sono stati inseriti dei sottotitoli che traducono il testo in diverse lingue: Francese, Turco, Russo, Tedesco, Norvegese, Islandese, Finlandese, Greco, Arabo, Ebraico, Giapponese, Cinese, Albanese, Spagnolo, Portoghese, Inglese, Swahili:http://vevo.ly/mQtYf7