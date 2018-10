Ermal Meta e Gnu Quartet in concerto al Petruzzelli di Bari

Dal Forum di Assago al Palazzo dei Congressi di Lugano; di sold out in sold out dalla prima tappa all’ultimo concerto del Non Abbiamo Armi Tour, celebrato con il Disco di Platino per l’album Non Abbiamo Armi e con l’Oro per il singolo Dall’Alba al Tramonto (in precedenza, va ricordato anche il Platino per Non Mi Avete Fatto Niente).



Ermal Meta durante l’estate 2018 ha realizzato un tour indimenticabile; al di là dei numerosissimi sold out e delle decine di migliaia di persone che sono accorse sotto ai palchi – circa 100.000 paganti - va sottolineata la bellezza delle location che hanno ospitato il Non Abbiamo Armi Tour: dal Foro Italico di Roma, al Real Belvedere di Caserta; da Piazza Santissima Annunziata a Firenze, al Castello Scaligero di Villafranca (VR); da Villa Manin in provincia di Udine a l’Abbazia di San Galgano a Chiusdino (SI); dall’Anfiteatro di Tharros in Sardegna al Teatro Antico di Taormina (solo per citarne alcune)…



Tra una manciata di settimane si riparte con molte novità; Ermal Meta per questa nuova avventura sarà affiancato dagli GnuQuartet.



Le canzoni, con nuovi ed esclusivi abiti da sera, cuciti su misura da nuovi arrangiamenti per viola, violino, violoncello e flauto, entreranno in “punta di fioretto” in molti tra i Teatri più belli d’Italia.



Questa la costante, il fil rouge che unisce la musica dal vivo di Ermal Meta, in qualsiasi versione la si ascolti: la bellezza… colei che ci salverà.



Le date:

2 febbraio Milano, Teatro degli Arcimboldi

4 febbraio Napoli, Teatro Bellini

5 febbraio Pescara, Teatro Massimo

16 febbraio Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

25 febbraio Roma, Auditorium Parco della Musica

6 marzo Bari, Teatro Petruzzelli

8 marzo Montecatini, Teatro Verdi

9 marzo Assisi, Teatro Lyrick

12 marzo Venezia, Teatro Goldoni

18 marzo Trieste, Politeama Rossetti

23 marzo Genova, Teatro Carlo Felice

24 marzo Torino, Teatro Colosseo

biglietti su https://bit.ly/2S2wc6d

Gallery