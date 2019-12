'Escher – Viaggio nell’infinito' al Multicinema Galleria di Bari

Escher – Viaggio nell’infinito, il documentario diretto da Robin Lutz arriva nelle sale con Feltrinelli Real Cinema e Wanted Cinema dal 16 dicembre in collaborazione con Arthemisia. La voce di Stephen Fry legge lettere, diari, appunti scritti da Maurits Cornelis Escher, il visionario artista olandese che ha influenzato intere generazioni, famoso per i suoi trompe l’oeil e per un’arte che si addentra nella psiche umana.

A Bari il documentario sarà in programma lunedì 16 e martedì 17 dicembre al Multicinema Galleria

Escher – Viaggio nell’infinito racconta l’artista attraverso i suoi stessi occhi ripercorrendone l’intera vita: l’amore, la famiglia, l’arte, il viaggio; grazie a una serie di inedite interviste ai figli dell’artista e alla partecipazione di Graham Nash (cantautore e musicista britannico, membro della band Crosby, Stills, Nash & Young), il documentario ci restituisce l’ipnotica visione del mondo di Escher permettendo allo spettatore di comprenderne il genio.

Dal 18 dicembre 2019 al 7 giugno 2020 a Trieste si terrà una grande mostra dedicata all’artista olandese presso il Salone degli Incanti.

Sinossi

Escher – Viaggio nell’infinito è la storia del famoso artista grafico olandese e si basa su più di 1000 lettere, lezioni, appunti che ha scritto durante la sua intera vita. Il film ci porta nei luoghi che sono stati per lui fonte di grande ispirazione e, mentre Escher parla, la camera cattura la realtà come fosse guardata dai suoi stessi occhi. Il film inoltre racconta la grande eredità di Maurits Cornelis Escher, il cui lavoro continua a ispirare fumetti, pubblicità, film mentre le mostre a lui dedicate attirano ancora oggi migliaia di visitatori in tutto il mondo. Con questo film Escher, artista di indiscutibile fama mondiale, a oltre 40 anni dalla sua morte esce dall'ombra del suo lavoro e ci racconta, con le sue stesse parole, la storia della propria vita.



Wanted Cinema è una società di distribuzione fondata nel 2014, che nel giro di pochi anni è diventata un punto di riferimento nel mercato cinematografico italiano, proponendosi con una linea editoriale molto chiara: un cinema di ricerca e "ricercato", per un pubblico che si aspetta non soltanto divertimento, ma anche pensiero, stimolo, dibattito, sorpresa, approfondimento. Un catalogo di oltre 70 titoli, tra film e documentari, vincitori nei principali festival nazionali e internazionali: premi del pubblico, della critica e con ottimi riscontri al Box Office. Tra questi: Il giovane Karl Marx, Lucky; David Lynch. The art of life; I am not your negro; Kusama: Infinity; John McEnroe - L'Impero della Perfezione; The Rider. Nel 2016 partecipa a un bando di crowd-funding del Comune di Milano e viene scelta tra le realtà meritevoli di essere supportate: la campagna è vincente e vede la nascita del CineWanted, realtà finalizzata a promuovere un’idea di cinema nuovo e socialmente impegnato. Nel gennaio 2018 inaugura il nuovo progetto Wanted Clan, nato dall'esigenza di reinventare la sala cinematografica tradizionalmente intesa proponendo uno spazio all'insegna dell'innovazione artistica e della sperimentazione mediale.

Feltrinelli Real Cinema è una sigla editoriale della casa editrice Feltrinelli che opera nel mercato cinematografico. Nata il 21 ottobre 2004 con la pubblicazione in homevideo di "Fahrenheit 9/11" di Michael Moore, negli anni ha acquisito, distribuito e pubblicato grandi, importanti film, selezionati presso i più prestigiosi festival internazionali. Film che hanno spesso acceso il dibattito pubblico internazionale su temi di grande rilevanza. Da "Salvador Allende" di Patricio Guzmann, a "The corporation" di Marc Achbar, fino ai premi Oscar “Man On Wire” e “The Cove” e oggi “I m not your Negro” di Raoul Peck. Una collezione di oltre 70 titoli che racconta la nostra storia.