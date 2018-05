La Compagnia del Dadotratto porta in scena al Teatro Duse la commedia tratto da la veria storia de "L' esclusa"

Nei giorni dal 22 Maggio 2018 al 01 giugno 2018 alle ore 21:00, escluso il sabato e la domenica, la Compagnia del Dadotratto porta in scena la commedia tratto da la veria storia de "L' esclusa" con il seguente cast: Paola Arnesano, Roberta Costantini, Paola Morrone, Alessandro Rotaia, Alessandro Volpe.



Regia: Ebe Guerra



Ricerche musicali: Gianni Ciardo



Scenografia: Damiano Pastoressa



Costumi: Angela Gassi

SINOSSI:

La mitologia di alcuni racconti è nella scoperta che spesso, soprattutto grandi autori, raccontano un'altra storia, addirittura più avvincente dell'originale. L'Esclusa è un romanzo celebre del grande genio siciliano, che nacque anche sul solco della conoscenza tra Pirandello ed il poeta Mario Rapisardi. Questi sposò una donna molto più giovane di lui, Giselda Fojanesi, donna colta e femminista ante litteram, qualità che non le impedirono di restare per diverso tempo vittima di violenze domestiche da parte del marito. Quest'ultimo, molto amico di Giovanni Verga, infatti, non tardò a scoprire la liason tra la moglie ed il romanziere siciliano, motivo scatenante la separazione. La messa in scena della Compagnia mutuerà dal romanzo di Pirandello caratteri e personaggi per portarci verso la conoscenza di una storia di violenza e di ... umana debolezza.





Info e prenotazioni: 080/5046979



Con preghiera di pubblicazione.