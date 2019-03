Al Teatro Comunale Rossini lo spettacolo "Esemplari femminili" della Compagnia Fattoria Vittadini

Il 22 marzo - Porta ore 20.30 / Sipario ore 21.00 - in scena al Teatro Comunale Rossini per il Progetto Next lo spettacolo "Esemplari femminili" della Compagnia fattoria vittadini.

Esemplari Femminili è il risultato finale di un processo di ricerca comune sul tema della femminilità da parte dell’italiana Francesca Penzo e l’israeliana Tamar Grosz.

Attraverso la metafora documentaristica, due esemplari femminili si fanno osservare e svelano le dinamiche proprie di un mondo che abitano quotidianamente.

La loro è una dichiarazione di femminilità ed esistenza, una primavera annunciata nel loro essere donne.



Prezzo dei biglietti:

- Posto unico, € 5 / € 3



Biglietti disponibili al botteghino del Teatro Comunale Rossini il lunedì e venerdì dalle 18 alle 20 e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00, oltre che nei punti vendita Viva Ticket e online suwww.teatropubblicopugliese.it.