Eesploriamo Bari summer camp

Sei un bambino curioso? Vuoi partecipare ad avventure misteriose e divertenti? Quest’estate scegli di far parte dei Giovani Esploratori di Puglia Family alla scoperta della città di Bari! La tua partecipazione prevede missioni esplorative, caccie al tesoro, soste in libreria e altre attività divertenti che scopriremo insieme “a zonzo” per le vie di Bari.

PugliaFamily in collaborazione con il Museo Nicolaiano di Bari ha organizzato un campo estivo unico nel suo genere!

''Vogliamo invitare i bambini a passare una settimana alla scoperta delle bellezze di Bari, e sfruttando la posizione del Museo che ci ospiterà, soprattutto della parte più vecchia della nostra bellissima città.

Una settimana in cui ogni mattina i bambini tra i 7 e i 12 anni verranno accompagnati da personale esperto e guide turistiche a visitare un luogo o un monumento diverso secondo un programma prestabilito (Basilica San Nicola, Bari sotterranea, Castello Svevo…). A queste visite seguiranno nel pomeriggio dei laboratori creativi svolti all’interno del Museo Nicolaiano, che ci ospiterà anche per il pranzo presso il punto ristoro “Apulian Cafè”.

''esploriAMO Bari Summer Camp si propone come un’avventura in cui i piccoli esploratori potranno conoscere quella che è stata dichiarata una delle città più belle d’Europa….che non è altro che la loro città!!!!''

Programma

Arrivo al Museo Nicolaiano Largo Papa Urbano, II ore 8,00-9,00

Partenza itinerario giornaliero ore 9,45

Pranzo ore 12,30

Laboratorio pomeridiano ore 14,00

Ritorno a casa ore 16,00 – 16,30

Possibilità di prenotare una settimana:

Prima settimana 17 – 21 giugno

Seconda settimana 24 – 28 giugno

Adatto ai bambini tra i 7 e i 12 anni.

Costo: iscrizione + assicurazione 10,00 euro

Costo a giornata: 25 euro a bambino

Costo per l’intera settimana 100 euro a bambino

Il prezzo comprende gli ingressi ai musei e ai luoghi che prevedono un biglietto di ingresso e il pranzo.

Si consiglia la prenotazione poichè il numero massimo di partecipanti al campo estivo sarà di 20 bambini.

Per prenotazioni e modalità di iscrizione:

info@pugliafamily.it

Per info 3296122208