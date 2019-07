Estate a tutto svago con Bariblu: per i più piccoli arriva il trenino dei Looney Tunes, per i più grandi il calcio carambola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Al Centro Commerciale Bariblu di Triggiano l’estate è a tutto svago. Arrivano, infatti, in galleria il Trenino dei Looney Tunes per i più piccoli, il calcio carambola per i più grandi. Ad agosto e settembre, non perdere la possibilità di un “viaggio” dedicato ai più piccini insieme ai famosi personaggi dei cartoni animati. Dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 20:00 e sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, ad aspettare i piccoli viaggiatori in galleria ci saranno Titti, Silvestro e tanti altri personaggi dei cartoni animati per “partire” insieme alla scoperta di un mondo meraviglioso, ricco di fantasia e divertimento. Un entusiasmante percorso gratuito a bordo di un veicolo d’eccezione, capace di allietare i più piccoli e strappare un sorriso ai più grandi. Le sorprese in galleria non finiscono qui ed infatti per i più grandi, fino al 1° settembre, ci sarà la possibilità di sfidarsi a calcio carambola. L’attività, anch’essa interamente gratuita, sarà fruibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Un’estate a tutto svago, con una sola sosta. Quale? Quella del 15 agosto, con la chiusura straordinaria del Centro Commerciale Bariblu per Ferragosto.