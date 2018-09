Torna il cinema gratuito nell’oratorio Santa Maria delle Grazie a Cassano

“Alla ricerca di Dory” è il quarto titolo della rassegna cinematografica estiva promossa dall’amministrazione comunale per festeggiare i 70 anni della Costituzione italiana. Il cartone animato, in modo divertente ed efficace, racconta il tema della disabilità come un valore aggiunto e non come una limitazione improntato sulla valorizzazione delle differenze. Temi perfettamente inerenti i principi fondamentali della Carta dei diritti più bella del mondo. Attraverso la trama del cartone animato, saranno rievocate emozioni positive come l’amicizia, la solidarietà, la gioia di donarsi al prossimo valorizzando le differenze di ognuno che non sono mail limiti, ma valori da valorizzare e promuovere.

L’appuntamento è per mercoledì 12 settembre alle 20 e 30 nell’oratorio santa Maria delle Grazie.

L’entrata è gratuita.