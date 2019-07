Estate sport Casamassima, attività gratuite per i piccoli casamassimesi

Un programma fitto e gratuito in grado di far esprimere ai bambini le differenti potenzialità. Avrà inizio il 15 luglio prossimo, per proseguire fino al 2 agosto e poi riprendere per un’altra settimana, la prima di settembre antecedente la festa di San Rocco, ‘Estate sport 2019’, il calendario di appuntamenti predisposto dall’amministrazione comunale e dalle associazioni sportive al fine di garantire ai bimbi casamassimesi le condizioni ideali per svolgere l’attività ludica e motoria.

La partecipazione ai corsi, rivolti ai bambini tra i 6 e i 12 anni, è gratuita. Tante le attività in calendario: il lunedì, dalle 16.30 alle 18.30, negli spazi annessi alla scuola media centrale Dante Alighieri, ginnastica con l’associazione De Cataldo, il martedì, dalle 18 alle 20, al Majorana, pallavolo con la Maxima Volley. Sempre il martedì, dalle 17 alle 19, negli spazi adiacenti la scuola Rodari, karate con l’associazione Karate Club, mentre dalle 18.30 alle 20.30, ancora alla scuola media centrale, pallacanestro con la Dinamo Basket.

Il mercoledì, dalle 17 alle 19, alla media centrale, calcio con l’Atletico Casamaxima, mentre alla Rodari, dalle 18 alle 20, atletica leggera con l’associazione Emanuele Manzari.

Il giovedì, dalle 18 alle 20, ancora alla Dante Alighieri sede centrale, appuntamento con la Maxima bike Mtb, il venerdì invece, dalle 17 alle 19, alla Rodari, atletica e corsa con La Fenice.

L’attività motoria sarà accompagnata da momenti di divertimento, gioco e svago, sotto la guida qualificata dei rappresentanti delle diverse associazioni cittadine.

I genitori che intendono far partecipare i loro figli alle attività, possono iscriverli ai corsi che preferiscono, recandosi all’ufficio sport, in via Fiorentini 7, dove hanno sede gli uffici comunali.