“L’estranea di casa” della compagnia Kuziba in scena al Teatro Kismet di Bari

Venerdì 9 febbraio (ore 21) Kuziba Teatro propone “L’estranea di casa” di e con Raffaella Giancipoli, produzione Compagnia Bottega degli Apocrifi. L’estranea di casa è la storia di una partenza notturna, di un pulmino carico di donne e tra queste Luminiţia che decide di partire per assicurare un futuro ai suoi figli. E’ la storia di un’insegnante rumena che suo malgrado diventa badante. Una donna, due vite: da un lato la Romania, dove suo marito si occupa dei loro figli; dall’altra l’Italia, dove lei si prende cura dei nostri anziani. Ma è anche la storia di Chella, un’anziana signora restia ad accettare un’estranea in casa sua. Ed è la storia di Alexi, il marito rimasto in Romania, capo di famiglia ‘perdente’ e di Mariangela, figlia dell’anziana donna che per la sua realizzazione fuori dall’ambito familiare paga un prezzo troppo alto fatto di rimorsi e sensi di colpa. Ma l’Estranea di casa è soprattutto la storia di Culin, un bambino cresciuto al telefono tra storie della buonanotte e promesse di ritorno; un orfano di madre viva, disposto a tutto pur di riportare a casa la mamma, finalmente.

Botteghino del Teatro Kismet

dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.00

Info. 080.579.76.67 int. 123

www.teatridibari.it /teatrokis met.org