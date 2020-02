'Eternamente', omaggio a Napoli a Palazzo Rubino Art Cafè

Napoli per noi è una delle città più belle del mondo che ha dato origine alla canzone italiana, quella vera. Noi abbiamo pensato di omaggiarla in occasione del carnevale invitando una sua icona. E già perché Napoli è conosciuta in tutto il mondo per San Gennaro e Pulcinella il sacro e il profano. Noi non potevamo invitare San Gennaro che si è tanto dispiaciuto ma ha detto che stava impegnato in Paradiso con mille cose da fare e, allora, abbiamo ripiegato su Pulcinella che, insieme alla bellissima voce di Lycia Gissi ci condurranno nell'atmosfera partenopea. Ovviamente, potrete venire vestiti in maschera per non lasciare solo il povero Pulcinella, anche perché, dopo lo spettacolo, si balla per festeggiare il carnevale..... Triggiano (Bari) Palazzo Rubino Art Café Triggiano,Piazza Cavour ore 21:00 ingresso con prenotazione Info. 3713582645