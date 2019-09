Ettore Bassi a Rutigliano con lo spettacolo teatrale e musicale 'Intimo gaudio'

Per «Estat(t)e a Rutigliano 2019» è in programma Mercoledì 4 Settembre alle ore 20.30, in Piazza Colamussi (Borgo Antico), con ingresso libero, lo spettacolo teatrale e musicale «Intimo gaudio», con il noto attore Ettore Bassi, accompagnato da Mirko Maria Matera (tastiere), Connie Valentini (voce) e Marco Bardoscia (contrabbasso).

Un viaggio di suoni e parole in cui si raccontano storie e momenti che vengono fuori dalla libertà di esprimersi. Con le musiche originali di Matera, Valentini e Bardoscia e i testi di Carver e Valentini, le due arti della musica e della recitazione dialogano e si fondono insieme, creando un incontro di emozioni unico tra i protagonisti e il pubblico.

L’evento è curato dall’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo e dal Teatro Pubblico Pugliese.