Eugenio in Via Di Gioia in concerto all'Eremo Club

I giovani torinesi Eugenio in Via Di Gioia sul palco sono travolgenti, dimostrazione evidente il primo posto come rivelazione nella classifica KeepOn Live, il loro pubblico che continua a crescere ed il tour d’esordio che si è prolungato per due anni con oltre 100 date in tutta la Penisola e molti sold out. Già vincitori del premio della critica al Premio Buscaglione 2013, nel primo tour europeo arrivano in Francia, Belgio, Olanda e Germania. Gli Eugenio in Via Di Gioia nascono come buskers e dalla tradizione delle balere, dello swing e del folk italiano fino ad arrivare al nu-folk inglese di questi ultimi anni, reinterpretando la tradizione e rivestendola di un realismo che legge con amara allegria i nostri tempi. Chiunque li abbia visti dal vivo almeno una volta ne è rimasto colpito, provare per credere