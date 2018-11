A Bari “Charta in-canta” e “TuttoPiazzolla Tangos” per November Music Festival

Si avvia alla sua conclusione il November Music Festival, la rassegna firmata da Francesco Lentini e Angela Montemurro con il logo “L’EurOrchestra è Giovane!” in programma alla Vallisa di Bari.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma per giovedì 29 e venerdì 30 novembre, alle 21.00. Ad andare in scena il 29 novembresarà “Charta in-canta”, concerto dedicato alla connessione tra immagini, storia e musica, sempre nella ricerca di linguaggi che abbiano lo scopo di soddisfare il bisogno di cultura dei nostri tempi. Chiude la rassegna il 30 novembre, il concerto dal titolo “TuttoPiazzolla Tangos”, con l’esecuzione di milonghe, tanghi e de Le Quattro Stagioni di Buenos Aires del grande autore argentino-di origini tranesi.

Un festival, quello ideato da Francesco Lentini e Angela Montemurro, che si prefigge di valorizzare le tradizioni, la storia musicale e gli esecutori del territorio. Creare – quindi - una orchestra di giovani leve, sollecitare nuove forme di creazione musicale con uno sguardo sempre rivolto al passato.

DETTAGLI SUI CONCERTI

Il concerto “Charta in-canta”, il 29 novembre, sarà dedicato alla connessione tra Immagini, Storia e Musica, sempre nella ricerca di linguaggi che abbiano lo scopo di soddisfare il bisogno di cultura dei nostri tempi. “L’idea che si vuol far passare- affermano i Maestri, - è che la Charta, cioè il documento, la partitura, che è il manufatto artigianale su cui la musica viene scritta a mano dall’autore, o incisa, o impressa con le nuove tecnologie di stampa, vive e incanta, e quindi canta, solo nel momento in cui si trasforma in suoni eseguiti da musicisti e percepiti dal pubblico”. In programma musiche legate al paesaggio, alla storia e tradizioni di Puglia, con musicisti dislocati anche in varie zone dell’Auditorium, in modo da offrire molte possibilità di prospettive sonore. Musiche di Bach, Mozart, Vivaldi, Piccinni, Paisiello. Flauto Francesco Scoditti, Oboe Annamaria Minerva, violini solisti Miriam Campobasso, Umberto Bozza, Giuseppe e Elisabetta Palmiotti. Dirige Francesco Lentini

TuttoPiazzolla Tangos”

Il quarto ed ultimo concerto, il 30 novembre, “TuttoPiazzolla Tangos”, vedrà l’esecuzione di Milonghe, Tanghi e de Le Quattro Stagioni di Buenos Aires del grande autore argentino-di origini tranesi. Saranno eseguite le rarissime Stagioni Portene per pianoforte e orchestra, oltre ai notissimi Oblivion Libertango, Ave Maria, Milonga del Angel. Voce Recitante Claudio Belviso, Pianista Rosanna Giove. Dirige Francesco Lentini

Biglietto Unico € 5,00

Per informazioni:

Tel: 3284475514 - 3406474749 – 0805744559

Mail: segreteria@eurorchestra. it www.eurorchestra.it