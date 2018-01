I Melodisti in concerto a Bari con "Euterpe agli Inferi. La Musica durante il Nazismo"

Venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 20.00, con ingresso libero, presso l’Auditorium dell’Archivio di Stato di Bari, l’Associazione I Melodisti presenta Euterpe agli Inferi. La Musica durante il Nazismo, con il soprano Francesca Ruospo, il pianista Vincenzo Cicchelli e l’approfondimento di Stefania Gianfrancesco.

Durante il periodo del Nazismo tutta la produzione artistica e musicale fu divisa in due categorie definitive: arte ammessa perché consona ai valori esaltati dalla dottrina nazionalistica, e arte degenerata che, in quanto tale, fu posta al bando.

Ma quali erano gli elementi discriminanti? Cosa definiva una composizione legittima oppure no? Quale musica, nei fatti, era eseguita e quale invece proibita? L’approfondimento-concerto ricostruirà le vicende culturali che portarono alla tristemente famosa “lista nera”, partendo dalle musiche del passato e dell’allora presente, consentite e bandite.

L’approfondimento, intrecciato all’esecuzione dei brani in programma, permetterà al pubblico di cogliere fino in fondo la portata culturale di quella furiosa e ustionante operazione di censura culturale.

Le musiche sono di F. Schubert, R.Schumann, M. Ravel, V. Ullmann, K. Weill, G. Gershwin.

Terzo dei quattro appuntamenti in collaborazione con l’Archivio di Stato di Bari, l’approfondimento-concerto è in collaborazione con il presidio del libro Il Circolo Beethoven in occasione del Mese della Memoria 2018. Info. 3471806639