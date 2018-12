Capodanno 2019: gli eventi a Bari e provincia

E' arrivato il momento di pensare a cosa fare a Capodanno 2019! Concertone in piazza Ferrarese, party di Capodanno, cenoni, serata tra amici, e poi pranzi del 1 gennaio e tanto altro: vi suggeriamo qualche proposta per dare il benvenuto all'anno che verrà.

Concerto di Capodanno a Bari: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Irama, Ermal Meta e tanti altri

Quest’anno sarà Piazza Libertà a Bari l’imponente cornice del Capodanno di Canale 5. Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, l’evento sarà una serata all’insegna della grande musica italiana. A partire dalle ore 21.00 si avvicenderanno sul palco artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che negli ultimi anni hanno riempito i palazzetti e dominato le classifiche di vendita.

Capodanno con la "Happy New Swing Year" e la Petruzzelli Swing Orchestra

Per la fatidica, e temibile domanda "cosa fai a Capodanno?" la risposta ve la suggeriamo noi. Martedi 1 gennaio, alle 11:00 e alle 19:30, torna l'appuntamento con il concerto "Happy New Swing Year" e la neonata Petruzzelli Swing Orchestra.

Party di Capodanno al Mavù con Daddy G dei Massive Attack

Per l’ormai tradizionale party di fine anno del Locus al Mavù club, ci spostiamo fra le stanze della suggestiva antica masseria Mavùgliola ed in una nuova accogliente tensostruttura. L'ospite d'eccezione di quest'anno è un icona della musica contemporanea: Grant Marshall aka DADDY G è uno dei fondatori e componenti dei leggendari Massive Attack

Pranzo di Capodanno presso Lomoro - Cucina Sartoriale a Triggianello

Un inizio ricco di novità e sorprese con una selezione di piatti dove qualità e fresechezza sono il Leitmotiv della Lomoro - Cucina Sartoriale. Il Menù a base di prodotti tipici mescola tradizione e innovazione per un viaggio sensoriale tra mare e terra.

"Gran galà di San Silvestro" al Nicolaus hotel di Bari

Gran Gala' di San Silvestro al Nicolaus Hotel Bari: L'eleganza e la qualità del THE NICOLAUS HOTEL a Bari ti aspettano anche questo 31 dicembre, Prelibatezze culinarie, dal Cenone di Gala alla Cena a Buffet...sonorità raffinate dei musicisti dal vivo.

Pranzo di Capodanno al Portico Ricevimenti

Per il giorno più speciale dell’anno, 1 Gennaio 2019, la sala ricevimenti di Cassano delle Murge rinnovata negli ambienti, ha in serbo per te una menu’ speciale, ideato appositamente per questa occasione cosi importante, con musica, animazione e tanto divertimento assicurato.

Il Capodanno a Una Hotel Regina

Tre sale dedicate ciascuna alle tre cantiche della Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. A guidarvi non ci sarà Virgilio, ma i dj con sonorità house e reggaeton, brani di musica italiana e commerciale. In attesa della mezzanotte, pronti a festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, tra angeli e peccatori.

Cenone di San Silvestro al Portico Ricevimenti

Il Portico Ricevimenti organizza la Cena di San Silvestro in Puglia per festeggiare la fine dell’anno, accogliere l’anno nuovo alla grande e trascorrere in armonia e divertimento la notte piu’ bella dell’anno negli ambienti totalmente rinnovati della Location.

Gran galà di San Silvestro a Hotel Riva del Sole

L' eleganza, la qualita' e i servizi del nostro Hotel 4 stelle si fondono con il divertimento curato dallo Staff Teraze' per trascorrere insieme la notte del 31 dicembre.

Gran galà di San Silvestro 2018 all' hotel Excelsior

Negli ampi e suggestivi Saloni delle Feste avrete la possibilità di assaporare le prelibatezze culinarie del rinomato Chef Roberto Caputo accompagnati dalla musica dei Djs e dallo show dei "LA LA BAND", noto gruppo LIVE che alterna situazioni musicali coinvolgenti ad intermezzi comici trasformando il cenone di fine anno in una vera e propria Cena Spettacolo.

Capodanno al 12.03 City Club

Nello storico club di Bari, dove i ricordi e la magia delle notti della night life barese di tutti i tempi, vi aspetta un capodanno unico, dove cenare a 5 stelle nel piano ristorante con la musica dal vivo e l’animazione di Angelo Viterbo, per poi tuffarsi in discoteca con la migliore musica da ballare selezionata da Nicola Corradino e la mitica voce di Donato Albrizio.

Gran cenone di San Silvestro a Dimora Damabiah

In una calda atmosfera di una delle prestigiose location della struttura, ci si prepara all’arrivo del 2019. I sorrisi dello Staff di sala e cucina incrementano la prelibatezza del menù.