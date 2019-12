Per "Natale a Bari"tutti gli eventi del weekend nei cinque Municipi

Nell’ambito del cartellone di eventi organizzato dal Comune di Bari, dai cinque Municipi, dall’Amgas spa e dalle Reti Civiche Urbane, nelle giornate di sabato 28, e di domenica 29 dicembre si terranno diversi eventi e manifestazioni che coinvolgeranno adulti e bambini su tutto il territorio cittadino.

Il 28 dicembre partire dalle ore 18, nel Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto, spazio alla musica con “Tutti quanti fanno jazz!”, un pomeriggio all’insegna di concerti per pianoforte dedicati a grandi e piccini. Mentre alle ore 20, nella parrocchia Maria SS del Rosario, nel quartiere Libertà, si svolgerà il concerto corale “Ecce Vox”, organizzato con la collaborazione dell’associazione “Commercianti via Manzoni e dintorni”. Sempre alle ore 20, sul sagrato della chiesa Spirito Santo, a Santo Spirito, si terrà il concerto con il gospel “Sister in ACT”, “ES” e coro polifonico Sound Cool.

Torna invecesabato 28 e domenica 29 dicembre, in piazza Risorgimento, nel quartiere Libertà, il mercatino “Luci di Natale” con le bancarelle di oggettistica, antiquariato, artigianato e prodotti tipici realizzato in collaborazione con associazione Arcobaleno.

Domenica si comincia con l’evento “Passeggiando in the Winter”, alle ore 11, a Palese, con una visita guidata tra le ville barocche, mentre a Santo Spirito, in piazza San Francesco, si terranno esibizioni di difesa personale, street dance, super jump e fit box con degustazione di cioccolata calda, dolci natalizi e doni per i più piccini.

Dalle ore 17 alle 21, in villetta Don Cosimo Stellacci, sempre a Santo Spirito, la giornata si concluderà con artisti di strada, zucchero filato e pop corn nel Villaggio di Babbo Natale; alle ore 18.30, invece, nell’arena Don Luigi Minerva, a Palese Macchie, sarà possibile visitare il presepe vivente e degustare dolci natalizi.