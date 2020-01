Spettacoli, musica e una grande festa dell'Epifania per più piccoli: nel IV Municipio 'Mo Ven Natal - Befana Edition'

Un cartellone di eventi, creato dall’Associazione culturale Progetto Carbonara con il contributo del Municipio 4, per continuare a vivere in allegria questo periodo di festa e festeggiare insieme l’arrivo della Befana.

Si parte il 3 gennaio, dall’Auditorium della Parrocchia S. Rita (Quartiere S. Rita), dove alle ore 19 il Teatro Casa di Pulcinella metterà in scena uno spettacolo di burattini per bambini, “Il Principe e il Povero”. Prima e dopo lo spettacolo, il clown animatore di Bonbon Clown intratterrà i bambini con piccole gags, giocoleria, sculture di palloncini e racconta storie. E poi pop corn e cioccolata calda per tutti.

Sabato 4 gennaio, alle ore 21, brani famosi verranno riarrangiati coralmente dalla Fourzone Company all’interno del Castello di Ceglie del Campo. Il concerto sarà accompagnato dalla buona cucina di Voodoo Foodoo.

Si termina il 5 gennaio con una grande festa dell’Epifania in Piazza Vittorio Emanuele III a Loseto, a partire dalle ore 16,30. Grazie alla collaborazione con Wonderland Eventi, i bambini potranno divertirsi in un parco di giochi gonfiabili, incontrare la Befana e la Principessa Elsa del cartone animato “Frozen”, che uscirà dal suo Castello di Ghiaccio sotto una nevicata artificiale. Il pomeriggio sarà animato anche dalla musica della street band Young Marching Band ed allietato dalle prelibatezze di Voodoo Foodoo. Alle ore 20,30 grande concerto finale del gruppo Le Stelle di Hokuto, che canterà le più famose sigle dei cartoni animati degli anni ‘80, ‘90 e 2000.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Per informazioni: Progetto Carbonara su Facebook