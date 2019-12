Per le feste di Natale si animano i quartieri baresi: presentato il calendario delle 250 iniziative in programma

I cinque Municipi baresi si animano per Natale, grazie al lavoro delle associazioni che compongono le Reti Civiche Urbane su tutto il territorio cittadino. In mattinata sono stati i presidenti dei Municipi a presentare il calendario degli eventi che per un mese si alterneranno tra piazze, parrocchie, scuole, strade e sedi delle associazioni: 250 in tutto le iniziative in programma, che spaziano dall’illuminazione degli alberi nei giardini e nelle piazze più rappresentative, al mercatino di Santo Spirito sul lungomare chiuso al traffico delle automobili per il giorno dell’Immacolata e della Vigilia di Natale.

Luminarie ed eventi organizzati con i commercianti

Senza dimenticare, naturalmente, le luminarie, installate nelle maggiori strade commerciali dei quartieri grazie alla collaborazione dei negozianti, che hanno partecipato con grande spirito d’iniziativa alla chiamate dei Municipi: confermati la Notte Bianca di via Pasubio, i mercati bio di Coldiretti in corso Vittorio Emanuele e i mercatini di oggettistica e artigianato nel quartiere Libertà. E ancora: tante le attività rivolte ai più piccoli nel Municipio III, esposizioni e visite guidate in programma in alcuni luoghi caratteristici della città, come il parco di Lama Balice, iniziative a sfondo ambientale nel territorio del Municipio IV.

Spazio ancora per la musica, con concerti nelle chiese, esibizioni canore e musica dal vivo nei fine settimana in alcuni dei principali luoghi di ritrovo dei rispettivi territori.

"A Bari è Natale in tutta la città e, dopo aver festeggiato insieme l’illuminazione dell’albero in piazza del Ferrarese, perché noi siamo un’unica comunità indipendentemente dalla via di residenza - ha spiegato il sindaco Decaro -, da oggi partono tanti eventi diffusi in tutti i quartieri, dal centro alla periferia, sul mare, nelle storiche vie commerciali di Carrassi, nelle chiese e nei giardini. Ovunque la nostra comunità si riunisca, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche di ogni zona di Bari, arriva il Natal"e.

Sono contento che quest’anno siamo riusciti ad organizzare un calendario che si compone di oltre 250 eventi organizzati sia dai Municipi, che hanno utilizzato una procedura pubblica, sia dalle Reti civiche urbane, che anche in occasione delle festività natalizie sono pronte ad animare il nostro territorio dal basso. Infine vorrei fare un appello a tutti i cittadini affinché partecipino a tutti questi eventi, a costo di citofonare casa per casa, perché è certamente importante chiedere che venga organizzato il “Natale sotto casa”, ma bisogna anche sostenerlo, partecipare, contribuire a rendere ogni evento un momento di comunità”.

Gli eventi nei 5 Municipi

Di seguito il calendario degli eventi nei vari Municipi:

MUNICIPIO I

6 dicembre ore 10:00 - sede Municipio 1 (via Trevisani 206)

inaugurazione presepe in cartapesta con l’associazione “la Pietra Scartata”

7 dicembre ore 16:00 - piazza Odegitria

accensione dell’albero di Natale (sponsor Maldarizzi) ed esibizione dei “Timpanisti Nicolaus Barium”

13 dicembre

ore 6:00 - da Via Venezia verso santa Scolastica

“passeggiata di Santa Lucia, sponsor associazione “I custodi della bellezza”

ore 20:00 - parrocchia Sacro Cuore (Madonnella)

concerto festa di Santa Lucia

ore 20:00 parrocchia Sacro Cuore Madonnella: esibizione “fanfara I.C. Massari-Galilei”

14 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 13:00 - quartiere Madonnella

Street band “E. Annoscia” per le principali vie commerciali (Via Traiano-Corso Sonnino-Via Cardassi-Via de Giosa-Via Cognetti-Petruzzelli) – letture di fiabe, teatrino dei burattini, laboratori artigianali per bambini, teatrino burattini, artisti di strada in piazza Carabellese

15 dicembre

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - quartiere Libertà

Street band “E. Annoscia” per le principali vie commerciali (piazza Garibaldi, Via Manzoni, Via Crisanzio, Via Trevisani, Via Barletta, Via Putignani, Via Visconti) - letture di fiabe, teatrino dei burattini, laboratori artigianali per bambini, teatrino burattini, artisti di strada in piazza Risorgimento

dalle ore 17:00 - quartiere Libertà

street band teatrino dei burattini, laboratori artigianali per bambini, teatrino burattini, artisti di strada in piazza Risorgimento

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - quartiere Libertà_ “Natale in Libertà”

proposto dalle mamme del gruppo Doniamo in Libertà con il dono di regali riciclati in piazza Risorgimento

ore 20:00 - parrocchia San Nicola (Torre a Mare)

concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

16 dicembre

ore 17:00 - via Sparano

concerto itinerante della “banda della Brigata meccanizzata Pinerolo”

ore 20:00 - parrocchia San Sabino (Madonnella)

concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

17 dicembre ore 17:00 - parrocchia Resurrezione (Japigia)

concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

18 dicembre

dalle ore 18:00 alle ore 21:00 - quartiere Murat

“parata itinerante artisti di strada di McDonald’s Bari” (Via Sparano, Via Argiro, C.so Vittorio Emanuele, Piazza del Ferrarese)

ore 20:00 - parrocchia San Marco (Japigia)

concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

19 dicembre ore 20:00 - parrocchia Preziosissimo Sangue in San Rocco (Libertà) concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

20 dicembre ore 20:00 - parrocchia Madonna del Carmelo (Libertà)

concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

21 dicembre

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - quartiere Japigia

Street band “E. Annoscia” per le principali vie commerciali (Viale Japigia, Via Pitagora, Via Peucetia, Via Magna Grecia, Via Archita) - letture di fiabe, teatrino dei burattini, laboratori artigianali per bambini, teatrino burattini, artisti di strada in giardino San Francesco

ore 20:00 - parrocchia San Carlo Borromeo (Libertà)

concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari

24 dicembre dalle ore 10:30 alle ore 12:30 - quartiere Murat-San Nicola

Grande Orchestra di Fiati “E. Annoscia” per le principali vie commerciali (partenza Piazza Umberto-arrivo piazza del Ferrarese. Itinerario a sorpresa)

28 dicembre ore 20:00 - parrocchia Maria SS del Rosario (Libertà)

concerto corale “Ecce Vox”, sponsor associazione “Commercianti via Manzoni e dintorni”

30 dicembre

nell’arco della mattinata - quartiere Sant’Anna

festa natalizia dello sport. Giornata natalizia all’insegna dello sport con una corsa podistica non agonistica e sport vari

ore 20:00 - parrocchia San Carlo Borromeo (Libertà)

concerto “orchestra sinfonica della città Metropolitana”

5 gennaio ore 17:00 in piazza Odegitria San Nicola: “aspettando la Befana”, sponsor “I custodi della bellezza” e “Marnaridd”

TBC Parrocchia San Luca: coro Gospel

TBC - quartiere Torre a Mare

Street band per le principali vie commerciali

TBC - quartiere Libertà

Street band in Corso Mazzini

TBC - quartiere San Nicola

sport acquatici di Natale

MERCATINI NATALIZI

Dal 6 al 24 dicembre Corso Vittorio Emanuele quartiere Murat: mercatino “prodotti tipici pugliesi in collaborazione con Coldiretti Puglia

Corso Vittorio Emanuele mercatino “prodotti tipici pugliesi in collaborazione con Coldiretti Puglia 13 dicembre dalle ore 15:00 alle 23:00 Via Cardassi (zona antistante parrocchia Sacro Cuore) quartiere Madonnella : mercatino “Santa Lucia”

dalle ore 15:00 alle 23:00 Via Cardassi (zona antistante parrocchia Sacro Cuore) : mercatino “Santa Lucia” 13-14-15 dicembre piazza Risorgimento quartiere Libertà: mercatino “Luci di Natale” mercatino dell’oggettistica, antiquariato, artigianato, prodotti tipici in collaborazione con associazione Arcobaleno

piazza Risorgimento mercatino “Luci di Natale” mercatino dell’oggettistica, antiquariato, artigianato, prodotti tipici in collaborazione con associazione Arcobaleno 20-21-22-23-24 dicembre piazza Risorgimento quartiere Libertà: mercatino “Luci di Natale” mercatino dell’oggettistica, antiquariato, artigianato, prodotti tipici in collaborazione con associazione Arcobaleno

piazza Risorgimento mercatino “Luci di Natale” mercatino dell’oggettistica, antiquariato, artigianato, prodotti tipici in collaborazione con associazione Arcobaleno 28-29-30-31 dicembre piazza Risorgimento quartiere Libertà: mercatino “Luci di Natale” mercatino dell’oggettistica, antiquariato, artigianato, prodotti tipici in collaborazione con associazione Arcobaleno

IL PROGRAMMA DELLE RETI CIVICHE URBANE

RETE CIVICA MADONELLA

04 dicembre 2019 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Stuart Pub (via Dalmazia, 173)

11 dicembre 2019 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Buò (Via Goffredo Mameli, 4)

18 dicembre 2019 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Frulez (Piazza Eroi del Mare 14 )

English Labs Tour Promosso da: Helen Doron

uno dei 15 laboratori in inglese, gratuiti ed itineranti che fino a Gennaio 2020 ci aiuteranno a scoprire e vivere il quartiere Madonnella. Lezioni divertenti e coinvolgenti, piene di musica, giochi e un’ampia varietà di attività attentamente pianificate: i bambini apprendono l’inglese in modo semplice e naturale, lo stesso con cui apprendono la propria lingua madre.

16 dicembre ore 17:39 - Micromacro (via Celentano 39)

Storie di Natale - Leggiti forte!

Promosso da: Madimù

Colmare i disomogenei livelli culturali attraverso diffusione e promozione della lettura, con interventi in continuità, letture animate e visione di spettacoli teatrali tratti da albi illustrati o libri per ragazzi.

RETE CIVICA LIBERTÀ

03 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00

06 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00

10 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00

13 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00

1 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00

Presso sede Artè, via Napoli 67

UN MONDO DI TUTTI I COLORI

Promosso da “Gruppo educhiamoci alla pace”

Viaggio immaginario in cinque incontri per bambine, bambini, ragazze e ragazzi per conoscere, attraverso l’arte, culture diverse.

6 dicembre dalle ore 17:00 alle ore 19:00 - Istituto Salesiano SS Redentore

GIOCAMONDO

Promosso dall’associazione Circondario

Un viaggio multiculturale nello spazio e nel tempo alla scoperta delle tradizioni ludiche dei cinque continenti, perché il dialogo e il rispetto tra culture si muovono anche sui binari del gioco

9 dicembre alle ore 11:00 e alle ore 13:00 - Plesso R. Moro (Via Ravanas, 1)

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Promosso dall’associazione Iteras

Incontri di tipo teorico-pratico sui temi dell’educazione ambientale e della sostenibilità, ovvero la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni vitali dell’ambiente.

09 dicembre dalle 14:00 alle 18:00

10 dicembre dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

16 dicembre dalle 14:00 alle 18:00

17 dicembre dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

18x18 - presso Spazio 13

Promosso dall’associazione TouPlay

18 giochi che si sommano di mese in mese fino ad arrivare a giochi che fisicamente copriranno l’area della misura “Reti Civiche Urbane” e che indirizzeranno i cittadini e tutti quanti i quali popolano il quartiere verso i servizi e le azioni attivate durante il periodo di implementazione della misura

14 dicembre ore 21.00 - presso Spazio 13

Rap in Libertà

Esibizone dei Bari Jungle Brothers, con contest e laboratori musicali

15 dicembre dalle ore 10:alle ore 12:00 - Presso Officina degli Esordi

Laboratorio di Giardinaggio

Promosso da Bass Culture

Laboratorio pratico sul giardinaggio, per conoscere piante e fiori e imparare l’arte di prendersene cura.

19 dicembre - Liceo Bianchi Dottula

IN_VOLONTARIA_MENTE

Promosso dal Liceo Bianchi Dottula

Corso di formazione per volontari

RETE CIVICA JAPIGIA - SANT’ANNA

Ogni sabato dalle 9.00 alle 13.00 - Ist. Elena di Savoia, Via Caldarola snc- 70126 Bari Japigia

SPORTELLO MOTIVAZIONALE

Promosso da APS THESAURUS (in collaborazione con Ist. Elena di Savoia e AIPD)

Lo sportello motivazionale è uno spazio dedicato agli alunni dell’Istituto per esprimere problemi, desideri, disagi e anche luogo d’incontro con le famiglie.

Da Novembre 2019 a Marzo 2020

Ogni mercoledì dalle 13.30 alle 15.30 - Ist. Elena di Savoia, Via Caldarola snc- 70126 Bari Japigia

LABORATORIO DI RIQUALIFICAZIOE URBANA

Promosso da APS THESAURUS (in collaborazione con Ist. Elena di Savoia e AIPD)

Il laboratorio informatico, usufruendo del reportage fotografico dei ragazzi dell’AIPD offrirà agli studenti la possibilità di partecipare ad un progetto di riqualificazione urbana nel giardino del Polivalente.

Da Novembre 2019 a Marzo 2020

RETE CIVICA MURAT SAN NICOLA

5, 7, 9, 14, 29 dicembre e 5 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 - Largo Annunziata

CASA LIVE SHOW: LA CITTÀ IDEALE

Promosso da: Anspi Bari

I ragazzi del Centro Anspi Santa Annunziata, realizzano il format audiovisivo CASA LIVE SHOW, in ogni puntata viene affrontato un tema afferente il tema della Rete Civica Urbana Murat, San Nicola.

12 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - Sede DLF con scuole Modugno, San Nicola, Carducci

SCUOLA IN FERROVIA

Laboratorio formativo che coinvolge gli istituti scolastici Umberto I, G.Carducci e Mazzini-Modugno, con tema "L’asse Ferroviario di Bari divide o unisce la città?", ovvero, i nuovi sviluppi della rete e della stazione ferroviaria di Bari e al loro inserimento/valore nell’ambito del tessuto urbano.

Promosso da DLF Bari

14 dicembre dalle 16:00 alle 18:00

20 dicembre dalle 18:00 alle 20:00

Largo Annunziata

Promosso da: Anspi Bari

Immaginare e raccontare una città ideale

Laboratorio di lettura, scrittura e rappresentazione filmica, rivolto prevalentemente a ragazzi a partire dall’età 10 anni.

Gli argomenti del laboratorio e le successive rappresentazioni cinematografiche degli stessi avranno attinenza con la storia della città, dei suoi personaggi e luoghi più significativi, in particolare La Città Ideale di Isabella D’aragona Sforza.

28 dicembre - spettacolo itinerante

SOFARSOUND

Promosso da Faro Records

BLIND, eventi musicali acustici organizzati in luoghi non convenzionali del territorio Murat, San Nicola consentendo di riattivare un meccanismo virtuoso per la rinascita dei canali culturali.

29 dicembre dalle ore 19:30 alle ore 21:30 - Piazzale San Ferdinando, Via Sparano

Il Cammino di San Nicola ed Isabella nella città ideale

Promosso da ASD Archè

Percorso di salute, cultura e socializzazione nei vicoli del borgo antico, tra i palazzi storici e significativi del quartiere Murat.

RETE CIVICA SAN GIORGIO e TORRE A MARE

14 dicembre dalle ore 15: 00 alle ore 20:00 - Cala Fetta

15 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Piazza della Torre

Santa Claus va per Mare

Promosso da Asp Torre a Mare Insieme - Asp I Sentieri – Cat Surf a.s.d- A.C. Areantica

Concerto itinerante di zampognari; concerto di musica natalizia, mercatino, attività ludiche per i bambini, distribuzione giocattoli accuratamente riciclati.

Tutti i venerdì per 2 ore durante l’orario di lezione - Scuola secondaria di primo grado ‘Rita Levi Montalcini’ di Torre a Mare

MAPPART – Tra passato e futuro

Promosso da A.C. Arenatica

Raccolta dati con laboratorio di mappatura e realizzazione catalogo DVD, finalizzato al recupero e alla riqualificazione dei luoghi abbandonati.

MUNICIPIO II

7 Dicembre - Scuola Massari Galilei

Fanfara Alunni

7 Dicembre - Viale Papa Giovanni; Don Luigi Sturzo, via Jacini, via Pavoncelli, Corso Benedetto Croce, via Poli Installazione delle Luminarie e animazione delle strade con Babbo Natale, Clowns e distribuzione di Palloncini.

13 Dicembre, ore 18:00 - primo tratto di viale Concilio Vaticano II

Spettacolo di Magia ed intrattenimento famiglie

14 Dicembre - via Cifarelli,

Fanfara della Finanza

14 Dicembre, ore 17:00 - Parco Due Giugno

Street Band

18 Dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 22:00 - Via Cuccari

Villaggio di Babbo Natale

Una riproduzione del villaggio di Babbo Natale e dei suoi elfi con letture animate, spettacoli di bolle di sapone e laboratori ludici.

19 Dicembre, dalle 16.00 - via Cagnazzi

Laboratorio “Sempre Verdi” con balli e animazioni

20 Dicembre, dalle ore 18:00 - primo tratto di Viale Concilio Vaticano II

Luminarie e Spettacolo di Magia e intrattenimento per famiglie

21 Dicembre, dalle ore 14:30 alle ore 22:30 - via Pasubio

Notte Bianca

Artisti di strada - attrazioni per bambini- bande Musicali scuole di Ballo - Gazebo vari per degustazione prodotti tipici

23 Dicembre, dalle ore 17:00 - Parco Due Giugno

Concerto Storie del Vecchio Sud Folk

23 Dicembre, ore 19:00 - Giardino Chiesa Russa

Coro Gospel Black and Blues

24 Dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Parco Don Tonino Bello

“Natale a Portata di Mano”

Giochi all’aperto con materassini - pattinaggio - Babbo natale per le letterine - Elfi - Trampolieri - Zucchero filato – palloncini

3 Gennaio, ore 20: 00 - (TBC)

Cantare il Natale - Coro Natalizio

4 Gennaio, dalle ore 10:00 alle ore 13.00 - Parco Don Tonino Bello

“Natale a Portata di mano”

Giochi all’aperto con materassini - pattinaggio - BEFANA - Trampolieri - Zucchero filato – palloncini

6 Gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Parco 2 Giugno

“La Befana vien di giorno”

LUMINARIE

Dal 15 Novembre al 30 Gennaio

via Giovanni XXIII; Via Santi Cirillo e Metodio; Viale Ennio; Strada Calvani; C.so De Gasperi; Via Amendola; via Laforgia,

Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio - Largo 2 Giugno (fronte Viale della Repubblica)

Albero con Illuminazione

7 Dicembre 2019: luminarie in via Pasubio

luminarie in via Pasubio 7 Dicembre - Installazione Luminarie Viale Papa Giovanni; Don Luigi Sturzo, via Jacini, via Pavoncelli, Corso Benedetto Croce, via Poli

Viale Papa Giovanni; Don Luigi Sturzo, via Jacini, via Pavoncelli, Corso Benedetto Croce, via Poli Dal 8 Dicembre al 6 Gennaio - viale Concilio Vaticano (primo tratto )

Luminarie su Alberi della Zona Centrale

MERCATINI NATALIZI

Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio – Cinema Showville

Mercatino Natalizio “De Tullio”

7,8,12,13,14,15,19,20,21,22,23 e 24 dicembre - Piazzale De Bellis

Mercatino Natalizio “SDM Eventi”

Dal 15 al 22 Dicembre - Largo 2 Giugno

Mercato Agricolo Coldiretti

Dal 20 al 24 Dicembre - presso il Giardino Campione

Mercatino di Natale con musica e illuminazion

IL PROGRAMMA DELLE RETI CIVICHE URBANE

RETE CIVICA CARRASSI – SAN PASQUALE – MUNGIVACCA

6, 13, 20 dicembre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Teatro Osservatorio via Trento 12

Laboratorio di improvvisazione teatrale per adolescenti

Promosso da Teatro Osservatorio in collaborazione con l’Istituto Giulio Cesare

7 , 21 dicembre, ore 10:00 - corso Benedetto Croce 17/C

Rete Rara – La rete delle persone rare

Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per persone affette da malattie rare

Promosso da Associazione Le Meraviglie

14 dicembre, ore 10:00 - corso Benedetto Croce 17/C

Le malattie Rare non tolgono il sorriso

Incontri di Yoga della risata

Promosso da Associazione Le Meraviglie

14 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 - in via Pessina 36

I mille volti del Natale

Laboratori per bambini dai 2 ai 5 anni

16 e 19 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 - in via Pessina 36

Aspettando Babbo Natale

Laboratori per bambini dai 2 ai 5 anni

Promosso dall’associazione Cucciolo

20 dicembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 - in via Pessina 36

Incontri speciali dal Polo Nord: Babbo Natale con elfi

Laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni

Promosso dall’associazione Cucciolo

20 dicembre, ore 18:00 - Teatro Osservatorio (via Trento 12)

Promosso dall’associazione Lovum

Laboratorio di benessere psico-fisico e percezione corporea per adolescenti

Promosso da Lovum in collaborazione con l’Istituto Giulio Cesare

RETE CIVICA URBANA POGGIOFRANCO - PICONE

6 dicembre, ore 9:00 - sede Associazione Alzheimer

Cogs club: L’immacolata

Con l’intento di stimolare memoria, attenzione e linguaggio, saranno proposti laboratori di cucina per la realizzazione di ricette a tema natalizio, attività di attivazione motoria e stimolazione musicale per persone con demenza lieve moderata.

8 Dicembre, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 - Presso Villaggio di San Nicola ( Fiera del Levante )

RCU PP visita il Villaggio di San Nicola

Laboratorio scientifico per i bambini, teatro per bambini ,Laboratorio artistico di creazione burattini/marionette

10 Dicembre ore 17:30 - ( Location TBC )

Evento finale Social Inclusion

Appuntamento aperto alla cittadinanza durante il quale l’associazione Marzialemnte insieme a tutti i partner dell’iniziativa “Social inclusion” mostreranno quanto appreso dai partecipanti durante i laboratori, svoltisi tra ottobre novembre all’Angiulli gym Fit.

10 Dicembre ore 18:30 – Sede Aicis Via Mattarrese 2 R/2

L’empatia crea relazioni

Insieme a due esperte Aicis, sarà possibile scoprire come sperimentare il potere dell’empatia e la bellezza dell’incontro che da essa prende forma

13 Dicembre ore 9:00 - Sede Associazione Alzheimer

Cogs club: il Natale

Con l’intento di stimolare memoria, attenzione e linguaggio, saranno proposti laboratori di cucina per la realizzazione di ricette a tema natalizio, attività di attivazione motoria e stimolazione musicale per persone con demenza lieve moderata.

14 Dicembre ore 10:30 - Villaggio di San Nicola ( Fiera del Levante)

Corso di pittura edibile

Attività creativa, coordinata dallo staff dell’associazione Crea il tuo Evento, in cui i partecipanti, avranno una stampa da riempire in modo speciale. I bambini infatti “coloreranno” le immagini con vari prodotti alimentari come cacao, riso, pasta, in base alle sfumature

Promosso da “Crea il tuo evento”

15 Dicembre ore 10:30 - Villaggio di San Nicola ( Fiera del Levante)

Giochi

Momento ludico con la musica, animato dallo staff dell’associazione Crea il tuo Evento, durante il quale si svolgeranno vari giochi come staffette e altre attività in cerchio

Promosso da Crea il tuo Evento

19 Dicembre ore 19:30 - Villaggio di San Nicola ( Fiera del Levante)

Face Painting

Appuntamento creativo in cui i volti dei bambini saranno colorati con disegni vari. I partecipanti si trasformeranno in leoni e animali di vario genere ma anche in speciali supereroi.

20 Dicembre ore 17:30 - Villaggio di San Nicola ( Fiera del Levante)

RCU PP – Incontro con la cittadinanza

Momento di dialogo durante il quale saranno presentati i progetti e le iniziative della RCU. Luca Ottomanelli e MariangelaParisi illustreranno quanto svolto dall’Ats durante i primi mesi di attività.

20 Dicembre ore 19:30 - Villaggio di San Nicola ( Fiera del Levante)

Face Painting

Appuntamento creativo in cui i volti dei bambini saranno colorati con disegni vari. I partecipanti si trasformeranno in leoni e animali di vario genere ma anche in speciali supereroi.

29 Dicembre ore 9:00 - Sede Associazione Alzheimer

Cogs club: l’Avvento

Con l’intento di stimolare memoria, attenzione e linguaggio, saranno proposti laboratori di cucina per la realizzazione di ricette a tema natalizio, attività di attivazione motoria e stimolazione musicale per persone con demenza lieve moderata

MUNICIPIO III

8, 15 e 22 dicembre – San Paolo

15 dicembre - San Girolamo/Fesca

22 dicembre - Stanic/ Villaggio del Lavoratore

Spettacolo Burattini

7 dicembre, ore 9:30 - Villaggio del lavoratore

7 dicembre, ore 11:30 - Marconi

5 dicembre, ore 10:00 - San Girolamo-Fesca

20 dicembre, ore 10:00 - San Paolo

Cantastorie

14 e15 dicembre - San Girolamo

21 e 22 dicembre - San Paolo

CASETTE DI BABBO NATALE E SPETTACOLI

con Babbo Natale a disposizione dei bambini per letterine e per foto, e 2 spettacoli teatrali (1 per adulti e uno per bambini).

18 dicembre, alle ore 20:30 - Istituto comprensivo B. Grimaldi L. Lombardi (San Paolo);

19 dicembre, alle 20:30 - scuola Duse (San Girolamo)

A TEATRO, Spettacoli teatrali

17 dicembre 2019, ore 20:30 - Scuola Falcone-Borsellino (Stanic)

L’ANNO CHE VERRÀ

7 dicembre - Gita Culturale al Castello di Limatola

28 dicembre – Gira culturale al presepe vivente di Pezze di Greco

8 dicembre

MOTORADUNO

percorso con tappe in 3 punti del territorio del Municipio (San Paolo, San Girolamo, Stanic-Villaggio del Lavoratore), con sosta per distribuire dolciumi ai bambini, spettacolo musicale e food.

27 dicembre - Parrocchia San Paolo

3 gennaio - Parrocchia Divina Provvidenza

SCROOGE - il canto di Natale

IL PROGRAMMA DELLE RETI CIVICHE URBANE

RCU SAN GIROLAMO - FESCA MARCONI - SAN CATALDO

7 Dicembre ore 10:00 - giardino condiviso Scuola Marconi (via del Faro, 6)

“I bambini di San Nicola”

Animazioni, spettacoli, laboratori, atelier didattici a cura di “Associazione residenti San Cataldo” in collaborazione con Comitato genitori Scuola Marconi;

8 Dicembre ore 19:00 - Fiera del Levante (all’Interno del Villaggio di San Nicola) “Waiting for Christmas”

Concerto di Natale del “Sounds Cool Choir” a cura della “Parrocchia San Girolamo”

21 Dicembre ore 11,00 - parco della Casa di riposo “Vittorio Emanuele II”, via Napoli

“Attese di germogli”

Evento di Permacultura aperto alla cittadinanza per il progetto di orto sociale “AgritecainTour - Itinereducante” a cura della “Cooperativa Said”

22 Dicembre ore 17:30 - Centro diurno per minori “Chiccolino”

“Un universo di emozioni"

incontro/ dibattito sulle paure adolescenziali con gli autori: Raffaele Ferrante, Savino Napoleone, Nicolò Santovito a cura de “La Puglia racconta”

30 Dicembre ore 18:00 - Teatro Casa di Pulcinella (ex Stadio della Vittoria)

“Cenerentola”

Spettacolo di Teatro di Figura della Compagnia Granteatrino con Giacomo Dimase per la regia di Paolo Comentale a cura di APS “Genitori Marconi”

4, 6 Gennaio dalle ore 19:00 alle ore 23:00- cortile Chiesa di San Girolamo

”Per mare. Per Amore” - Presepe Vivente

A cura della “Parrocchia San Girolamo”

RCU SAN PAOLO – STANIC – VILLAGGIO DEL LAVORATORE

7 Dicembre 2019 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 - via Barisano da Trani - Bosco Sociale

"Salotto Verde Urbano"

Laboratorio di bricolage per l’allestimento di un angolo salotto con materiale di riciclo, i cittadini saranno invitati a donare piccole piante domestiche che andranno ad adornare e abbellire questa area salotto dove potremo rilassarci insieme e raccontandoci storie. Per i più piccoli e non solo, saranno proposte tante attività ludico ricreative.

15 Dicembre ore 19:00 - Auditorium del Centro Multimediale Karol “Fondazione Giovanni Paolo II" onlus

“I colori dell’anima in musica”

Un viaggio appassionato attraverso la storia della musica internazionale ed italiana, selezione accurata di brani che toccano direttamente le corde dell’anima.

22 dicembre ore 10:00 - 12:00 - Villa Framarino

"Benvenuto Inverno!!!"

L’evento, prevede letture animate e un laboratorio ludico/didattico. Al termine del laboratorio è prevista un’escursione all’interno della lama per conoscere da vicino alberi, arbusti e piante che caratterizzano il Parco di Lama Balice! Genitori e accompagnatori potranno conoscere la bellezza e il folklore del nostro parco attraverso le attività offerte.

6 Gennaio dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - via Giuseppe Ribera

"LudoSpazzia all’Epifania”

Festa dell’Epifania con gioco pentolaccia , donazione di calze della Befana per i bambini e giochi sportivi

MUNICIPIO IV

Dal 30 Novembre all’8 Dicembre - Chiesa S. Agostino (Carbonara)

“Suggestioni di Puglia”

Mostra fotografica a cura di Roberto Sibilano e Clarissa Lapolla con la partecipazione dei danzatori dell’asd The Studio

Orari:

sabato e domenica ore 10.30-12.30 e 17.00-20.00

6-7-8 dicembre ore 10.30-12.30 e 17.00-20.00

8 Dicembre

Accensione Alberi di Natale, con la partecipazione della street band theBissband.

Ore 17.00 Chiesa San Giorgio-Loseto

Ore 18.00 Chiesa Santa Rita- Santa Rita

Ore 19.00 Piazza Garibaldi-Carbonara

Ore 20.00 Piazza Santa Maria del Campo-Ceglie

21 Dicembre

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Piazza Garibaldi-Carbonara

Degustazione prodotti tipici e concerto "Storie del Vecchio Sud Folk"

Ore 20.00 - Chiesa Santa Rita

Concerto "Swingin’Christmas"

22 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Chiesa San Salvatore-Loseto

Degustazione prodotti tipici e concerto "Storie del Vecchio Sud Folk"

IL PROGRAMMA DELLE RETI CIVICHE URBANE

RCU CARBONARA – CEGLIE – LOSETO – SANTA RITA

1 Dicembre ore 18:30 - Centro storico di Ceglie

Alla scoperta dell’antica Ceglie

"Passeggiata archeologica per far conoscere, e quindi valorizzare, le antiche origini di Ceglie del Campo, la (Kelìa) greca.

7 Dicembre ore 17:00 - Piazza Manzoni, Carbonara

Decoriamo l’Albero di Natale riciclato

Esposizione di Albero di Natale realizzato con materiale di riciclo e realizzato durante i laboratori manipolativi-creativi montessoriani della Casetta di Mary Poppins.

14 Dicembre ore 17:30 - centro storico di Carbonara

MEMORIE STORICHE E PASSI SEGRETI

(Passeggiate Teatrali Itineranti nel IV Municipio)

Un percorso di ricerca, studio e conoscenza della memoria storica, architettonica, culturale e religiosa del territorio, attraverso incontri teatrali aperti a tutta la cittadinanza.

17 Dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Auditorium De Marinis - via Nicola Colonna, 1

Concerto di Natale 2019

Una performance di musica, canto e danza realizzata durante i laboratori condotti da docenti specializzati e artisti e che conclude la prima parte di un percorso ricco di attività che proseguiranno fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020.

20 Dicembre dalle ore 18:30 - Centro storico di Ceglie

Alla scoperta dell’antica Ceglie

"Passeggiata archeologica per far conoscere, e quindi valorizzare, le antiche origini di Ceglie del Campo, la (Kelìa) greca.

24 dicembre dalle ore 10:00 - piazzetta Ceglie del Campo

Periferia Solidale

Performance partecipativa itinerante di danza e musica attraverso la pratica dell’improvvisazione guidata. Gli artisti in residenza Carmen De sandi e Giuseppe Pascucci con la partecipazione del danzatore Mauro Losapio daranno vita ad un’azione performativa sul tema dell’abbraccio.

24 dicembre dalle ore 10:00 - via Mazoni 32/a, Carbonara

Periferia Solidale

Performance partecipativa itinerante di danza e musica attraverso la pratica dell’improvvisazione guidata.Gli artisti in residenza Carmen De sandi e Giuseppe Pascucci con la partecipazione del danzatore Mauro Losapio daranno vita ad un’azione performativa sul tema dell’abbraccio.

24 dicembre dalle ore 10:00 - Piazzetta di Loseto

Periferia Solidale

Performance partecipativa itinerante di danza e musica attraverso la pratica dell’improvvisazione guidata.Gli artisti in residenza Carmen De sandi e Giuseppe Pascucci con la partecipazione del danzatore Mauro Losapio

daranno vita ad un’azione performativa sul tema dell’abbraccio.

5 Gennaio ore 10:00 - piazza Garibaldi, Carbonara

W la befana - Laboratorio di cucito

Evento/laboratorio dedicato ai bambini. Realizziamo con il metodo montessori calze cucite e decorate a mano. L’arte del cucito è una pratica che rinforza la motricità fine ed è utile per migliorare la grafia e la concentrazione.

MUNICIPIO V

6 Dicembre

ore 11:00 - Lascito Garofalo, Palese: spettacoli di Magia e illusionismo

ore 17:00 - Lascito Garofalo, Palese: Mercatini artigianali natalizi, Esposizione Sculture in Legno, Evento di magia con il Mago Max, Ballando Hip Hop

Dal 7 dicembre al 6 gennaio lungo via Napoli, Santo Spirito, filodiffusione con musiche natalizie.

7 Dicembre

ore 16:30 - Piazza San Francesco, Santo Spirito: Inaugurazione pista sul ghiaccio

ore 19:30 - Piazza Roma, Santo Spirito: accensione Albero di Natale

dalle ore 17:00 alle ore 22:00 - La Casa di Pandora, Palese: Mercatini di Natale

8 Dicembre

dalle 10:00 alle 13:30 - Via Napoli e Corso Garibaldi (chiuse al traffico), Santo Spirito: “Natale di Centro” , Mercatini di Natale e Addobbo albero di Natale , street band

ore 12:30 - Villetta Don Cosimo Stellacci, Santo Spirito: Inaugurazione Villaggio di Babbo Natale

dalle ore 17:00 alle ore 20:30 - Via Minervino, Palese zona 167: Mercatini natalizi, Spettacoli teatrali e del fuoco, Accensione dell’Albero di Natale alle ore 20,00

dalle ore 18:30 alle 20:30 - Arena Don Luigi Minerva, Palese Macchie: Sacra rappresentazione della Nascita di Gesù e degustazione prodotti natalizi

12 Dicembre - Piazzetta Eleonora, San Pio

ore 17:00 - Cori Natalizi

ore 18:00 - accensione del Grande Albero natalizio

14 Dicembre

dalle ore 17:00 alle ore 21:00 - Villetta Don Cosimo Stellacci, Santo Spirito:

Animazione nel Villaggio di Babbo natale e Tradizioni culinarie di ieri.

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 - Largo Renna e via Armando Diaz – Palese (chiuse al traffico): mercatini di Natale, artisti di strada, esibizioni scuole di ballo, street band

ore 18:30 - Piazzetta Capitaneo, Palese: Parata delle Fiabe, corteo di bambini con i personaggi delle fiabe in musica

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 –

Piazza Magrini, Palese: Sagra delle Pettole e dei Dolci natalizi

Catino Chiesa San Nicola: Coro Gospel

Strade di San Pio e Palese Macchie: “in Bici per il Quinto Municipio” , passeggiata ciclo turistica

15 Dicembre

ore 10:30 - Lama Balice, Palese: A piedi nudi nel parco (percorso multisensoriale nella Lama e visita a Villa Framarino)

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Corso Garibaldi, Santo Spirito: Mercatini di Natale e festa dei dolci natalizi

Villetta Don Cosimo Stellacci, Santo Spirito: Babbo Natale in Vespa, esposizione vespa d’epoca, le caramelle di “Babbo Natale, Babbo natale ...raccontami”

Sala teatrale Don demetrio Magrini, Palese: casa di Babbo Natale, Magic Show, balli e dolci e dolci natalizio

18 Dicembre, ore 16:00 - Centro Orizzonti, San Pio

“Il mal di Pancino di Rodolfino” lettura fiaba ecologica per sensibilizzare bambini ed adulti al problome dell’inquinamento

21 dicembre

Santo Spirito Parata natalizia della Babbo Show Band per le vie cittadine e Flash Mob all’interno delle attività commerciali

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00- Palese Zona 167 Menhir: Party di Natale

San Pio Parrocchia: Coro Gospel

ore 16:00 - largo Renna e via Armando Diaz (chiuse al traffico), Palese: mercatini di Natale spettacoli fuoco e magia, laboratorio outdoor education, degustazione pettole e castagne, Danzofficina

22 Dicembre

ore 10:00 - Santo Spirito Corso Garibaldi: Mercatini di Natale e festa dei dolci natalizi

ore 11:00 - Santo Spirito: parata natalizia con personaggi di animazione

ore 12:00 - concerto New Christmas in Dixie Style

ore 18:00 - Villetta Don Cosimo Stellacci, Santo Spirito:Ti fiabo e ti racconto (la vera storia di Babbo Natale raccontata ai più piccoli)

ore 16:30 - Il Giardino delle Feste, Torricella: Jast Dance per bambini con le mascotte dei personaggi Cartoni Animati, musica, Spettacolo Bolle di Sapone e Zucchero Filato

Strade Santo Spirito: “Piccola Maratona di Quartiere” (orario e luogo da definirsi)

23 dicembre , ore 10:00 - Santo Spirito per le strade

Zampogna e Ciaramella a cura di Gigi Rizzo (Rai1)

24 dicembre

Dalle ore 11:00 alle ore 18:00 - Piazza San Francesco, Santo Spirito (chiusa al traffico): The Project 180 gr DJ (evento di musica con dischi in Vinile nel mercato del Pesce)

ore 14:00: Brindisi di Natale con scambio di auguri tra istituzioni e cittadini

Dalle ore 17 alle ore 20 - Villetta Don Cosimo Stellacci, Santo Spirito: Foto con Babbo Natale presso il Villaggio di Babbo Natale

26 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Piazza Roma, Santo Spirito

“Babbo Natale vien dal Mare”, degustazione cioccolata calda e dolci natalizi, Street Band

27 dicembre

Ore 19:00 - Catino Chiesa San Nicola: Lettura testi teatrali, poesie e scenette in vernacolo tratte dalla tradizione barese e palesina

Palese Parco Garofalo: Torneo di Basket Under 10 (orario da definirsi)

28 dicembre

ore 20:00 - Sagrato chiesa, Spirito Santo: Concerto Gospel Sister in ACT ”ES” e Coro Polifonico Sound Cool

campi di Calcio, Torricella: Torneo di Calcio giovanile con successiva degustazione di cioccolata calda , gadget e premi (orario da definirsi)

29 dicembre

dalle ore 17:00 alle 21:00 - Villetta Don Cosimo Stellacci, Santo Spirito: artisti di strada, Zucchero filato e Pop Corn presso il Villaggio di Babbo Natale

ore 18:30 Arena Don Luigi Minerva Palese Macchie: Presepe Vivente e degustazione dolci natalizi

ore 11:00 - Palese:“Passeggiando in the Winter” visita guidata alle Ville Barocche

Santo Spirito Piazza San Francesco: Esibizioni di Difesa Personale, Street Dance, Super Jump e Fit Box con degustazione di cioccolata calda, dolci natalizi e doni per i più piccini; (orario in definizione)

30 Dicembre - palazzetto dello Sport, San Pio

Giornata di Volley, tornei ed esibizioni: Pattinaggio artistico Green Roller

31 dicembre

dalle ore 12:00 alle 14:00 - Villetta Don Cosimo Stellacci, Santo Spirito: evento musicale con dj

ore 14:00 - Brindisi di Fine Anno con scambio di auguri

tra istituzioni e cittadini

4 Gennaio ore 18:30 - Palese/Macchie

Sacra rappresentazione della venuta dei Re Magi con corteo per le vie del paese con degustazione prodotti natalizi

5 Gennaio dalle ore 19:30 alle 21:00 - Sagrato chiesa, Spirito Santo

Aspettando la Befana (grande festa per bambini con musica, balli, animazione e artisti di strada

6 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 12:00 - Sagrato chiesa Spirito Santo

“Arrivano i Re Magi”

IL PROGRAMMA DELLE RETI CIVICHE URBANE

RCU PALESE

1 Dicembre ore 18:30 - Chiesa di San Marco Palese Macchie

Presepe Vivente animato con degustazione

4 Dicembre ore 18:30 - Chiesa di San Marco Palese Macchie

Sacra rappresentazione nascita di Gesù con degustazione

29 Dicembre ore 18:30 - Chiesa di San Marco Palese Macchie

Presepe vivente con degustazione

4 Gennaio ore 18:30 - Chiesa di San Marco Palese Macchie

Rappresentazione venuta dei Re Magi con degustazione e corteo per il paese

Il ciclo di eventi sulla rievocazione della Natività è molto legato alla trazione di Palese, tanto che ogni Bambino del quartiere ha almeno una volta preso parte alla rappresentazione. Il legame con la tradizione si avverte anche con le degustazioni, rigorosamente di prodotti tipici.

RCU SAN PIO – SANTO SPIRITO – CATINO - TORRICELLA

14 Dicembre dalle 20:00 alle 23:00 - Auditorium Accademia del Cinema di Enziteto

I favolosi anni ‘60

Spettacolo teatrale “E’ un racconto brillante, leggero e comico sul meridione degli anni 60. Un racconto che evidenzia con leggerezza, vivacità e nostalgia le piccole tradizioni semplici, dai giochi per strada, alle tradizioni famigliari di una volta, al modo di vivere dei pugliesi fatto di semplicità, naturalezza e soprattutto di vera umanità” .

21 Dicembre e 4 Gennaio dalle ore 18:00 alle ore 23:00 - Lungo Strada Piave,Traversa di Corso Garibaldi, Santo Spirito

Presepe Vivente

Si rinnova la magia del Natale, con le sue tradizioni. Il presepe vivente è Un’occasione per riunirsi in famiglia e vivere la magia di questo periodo.