Gli eventi pomeridiani della Fiera del Levante con Hula hoop in giro per i viali con Andrèanne

Martedì 17 settembre il quartiere fieristico diventerà un palcoscenico a cielo aperto con lo show itinerante di Andreanne Thibout.

Alle 17 la performer di origini canadesi, percorrerà i viali della Fiera del Levante con i suoi hula hoop e creando vortici di entusiasmante divertimento fermandosi qua e la tra la gente. Durante lo spettacolo, Andréanne veste i panni di Madame Jocelyn, una donna elegante e sofisticata, che si stordisce a far girare i suoi hula hoop. Questo rende la performance un vero e proprio spettacolo romantico, in cui l’artista, con disinvoltura e spensieratezza, trasporta il pubblico in un universo di prodezze.

Alle 20, invece, come avverrà in tutti i giorni della 83esima Campionaria Generale Internazionale, si terrà lo show di luci della Marinolight «Note di Luci». L’antica ditta leccese, fondata nel 1989, realizza uno show che mette insieme l’arte delle luminarie con la musica, avvalendosi della tecnologia. Giochi di luci, effetti straordinari e colori strettamente legati alla tradizione illumineranno via Boscolo e la piazza della fontana monumentale.