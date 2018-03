Riti e Tradizioni della Settimana Santa a Bari e provincia

La Settimana Santa rimane forse la maggiore espressione di fede e tradizione fra tutte le feste religiose. Uno spettacolo da non perdere in cui i centri storici dei paesi e della città diventano lo scenario della rievocazione della Vita, Morte e Risurrezione di Cristo. Soprattutto la Passione del Venerdì Santo ha ispirato riti e rituali che prevedono processioni, rappresentazioni, messe in scena la cui origine risale a tempi antichi. A Bari e in provincia diverse sono le manifestazioni ricche di storia e di forte significato sociale, simbolo di appartenenza alla comunità.