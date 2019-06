'Balla Bella Murgia' a Santeramo

L’evento si svolgerà nei giorni dal 13 e 14 luglio, 20 e 21 luglio 2019 ed interesserà la zona del Centro Storico.

La manifestazione prevede la partecipazione di alcune scuole di ballo ed associazioni musicali del territorio di Santeramo in Colle, le quali avranno il compito di coinvolgere la cittadinanza nell’esprimere la propria creatività mediante il ballo, creando in tal modo un importante momento di socializzazione. Uno dei momenti più importanti delle serate sarà destinato alla valorizzazione di uno dei balli caratteristici della puglia, quale la tarantella. Inoltre, la presenza di stand enogastronomici darà l’opportunità ai fruitori di presentare e di far degustare le eccellenze del nostro territorio. La centralità della manifestazione si svolgerà in Piazza Chiancone, ove saranno istallati gli stand enogastronomici di cui innanzi, anche al fine di consentire alla popolazione di riscoprire il valore del nostro centro storico.

La manifestazione inizierà alle ore 18,00 ed avrà termine tutti i giorni alle ore 24,00.