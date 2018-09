"Evviva lo sport", a Bari quattro Open day di sport gratuito

Quattro domeniche per diffondere lo sport e i suoi valori, promuovendo i benefici che la pratica sportiva comporta in termini di salute, benessere e integrazione: con questo obiettivo il Coni Puglia, in collaborazione con il Municipio II e le associazioni sportive del territorio, organizza “Evviva lo Sport”, quattro open day di sport gratuito in strutture del territorio municipale dedicati a giovani, famiglie, insegnanti, operatori sportivi e a tutti i cittadini.

Questi gli appuntamenti (sempre con orari 9-13): si comincia domenica 30 settembre a Parco 2 Giugno (per ragazzi fra i 5 e i 14 anni) poi, a ottobre, il 14 a Parco Gargasole (per gli over 50); il 21 a Parco Don Tonino Bello (per ragazzi fra i 5 e i 14 anni) e il 28 alla Piscina Payton (a numero chiuso, info 080 5774844). In caso di pioggia le feste previste nei parchi si svolgeranno nel PalaBalestrazzi di via Turati.

Nei parchi 2 Giugno e Don Tonino Bello spazio al “Villaggio di esperienze” con allestimenti di attività ludiche e sportive in un open space suddiviso in quattro aree: Accoglienza e Accredito, Attività Sportive, Giocosport, Diversabili. In particolare, saranno allestite 13 postazioni - pallacanestro, pallavolo, ginnastica, danza, calcio, arti marziali, giochi tradizionali, atletica, baseball, scherma, pallamano, orienteering e zumba kids - con attività differenziate per fasce d’età, anche dedicate alle persone on disabilità .

A Parco Gargasole la mattinata dedicata al benessere psicofisico degli adulti prevede quattro postazioni: un’attività in collaborazione con l’associazione Diabetici Baresi Onlus con momenti di informazione sulla prevenzione del diabete attraverso la misurazione della glicemia pre e post attività di cammino; quindi training cognitivo, ginnastica posturale, danze popolari. Invece alla Payton istruttori qualificati organizzeranno prove sportive e giochi in acqua per i gruppi di bambini/ragazzi (massimo 40, indicati dal Municipio).