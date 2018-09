A Carbonara di Bari la 4^ Expo amatoriale cinofila

Time4dog in collaborazione con la cooperativa sociale AIPET e l'associazione culturale BARI PER PRIMA organizza la 4^ Expo amatoriale cinofila, presso l'area mercatale di Carbonara di Bari. L'evento è aperto ai cani di tutte le razze, meticci, età e taglia. L'apertura delle iscrizioni è alle ore 08.30, le categorie saranno suddivise in cuccioli, adulti e senior. Con il ricavato verranno donate ore di pet Therapy ai bambini bisognosi e che non possono permettersi tale trattamento. I giurati diversamente dalle tre precedenti edizioni saranno persone diversamente abili (down e autistici) delle principali associazioni presenti in citta'.Verra premiato il cane piu simpatico e ci sara una estrazione a premi. Alcuni sponsor provvederanno a rendere musicalmente vivace la manifestazione.



L'evento si terrà presso l'area mercatale di Carbonara (Bari), accesso da via Vaccarella e Via T. Liuzzi.