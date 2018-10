F@amu 2018 "Piccolo ma prezioso", a Rutigliano “Happy Family Museum”

In occasione della “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo” #Famu2018, Palazzo Settanni e il MuDiAS, in collaborazione con Fumetteria Undermine Rutigliano , organizzano “Happy Family Museum”.

Giunta quest’anno alla sua sesta edizione, la Giornata Nazionale #Famu2018 è considerata la manifestazione culturale dedicata ai bambini più importante d’Italia.

Nel nostro #piccolomaprezioso Museo MuDiAS, DOMENICA 14 OTTOBRE dalle ore 10.30 alle ore 13.00, saremo felici di accogliere le famiglie con i loro piccoli per vivere insieme una giornata all’insegna della scoperta e del gioco…da tavola!

Una breve passeggiata nel museo introdurrà lo speciale momento di condivisione e di incontro nelle sale affrescate del Palazzo che donerà nuove amicizie, conoscenze e tanto divertimento all’intera famiglia!

Gianluca e le operatrici culturali del museo vi accompagneranno in questo inusuale e ludico viaggio.



Per questa esclusiva giornata si proporranno tre entusiasmanti giochi:

- Carcassonne

Mura, strade, campi: sono le icone rappresentate sui tasselli di Carcassonne, il gioco da tavolo che trae ispirazione dall’omonimo borgo del sud della Francia, nella regione della Linguadoca-Rossiglione. In passato fu terra di conquista, oggi anche scenario mozzafiato per il mondo cinematografico. Le sue mura sono state un’ottima location per le storie di Robin Hood e D’Artagnan. Tutto questo perché Carcassonne, con la sua doppia cinta di mura e le sue 53 torri, presenta il profilo della più classica città medievale.

In questo gioco c’è sfida, interazione e cooperazione, insomma è ideale per le famiglie.



- DIXIT

DIXIT non conosce confini e piace a grandi e a piccini. È un gioco semplice che unisce i partecipanti e ne alimenta l’immaginazione, l’intuito e, perché no, anche il senso dell’umorismo. Lo scopo, infatti, non è vincere ma divertirsi insieme.

Illustrazioni bellissime sono le protagoniste di 84 carte che, giocando, porteranno ad una vera propria esplosione di fantasia.



- Timeline

«Mi ricordo “Mrs Robinson” di Simon & Garfunkel come una tra le canzoni preferite in famiglia quando ero piccolo. Ma è stato prima o dopo l’uscita del film “Psycho” di Alfred Hitchcock? Uhmmm… se solo potessi ricordarmi meglio gli anni ‘60!»

Queste e tante altre curiose domande vi porrete giocando a “Timeline Musica e Cinema”. Con i grandi successi discografici e cinematografici indicati sulle carte si dovrà creare una vera e propria linea del tempo. Lo scopo del gioco? Beh, essere il primo a posizionare tutte le proprie carte nelle “finestre temporali” che si spalancheranno davanti a voi!



La partecipazione è GRATUITA, previa PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA al numero 0804761848 o all’indirizzo mail palazzosettanni@gmail.com.





