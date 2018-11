Si terrà a Conversano in Piazza Cesare Battisti la prima edizione della FA’ - Fiera delle Autoproduzioni "I buoni rAccolti", che proseguirà con le successive edizioni la seconda domenica di ogni mese. Sarà un luogo di incontro tra il mondo delle piccole produzioni di qualità, alimentari, artigianali e culturali, e la comunità locale, rappresentato dalla piazza. Non è un mercatino qualsiasi, ma un luogo in cui promuovere la socialità ed in cui si svolgono attività di arte di strada, proiezioni, dibattiti, informazione e musica.

Questa manifestazione è pensata per promuovere un altro modello di economia e di vita, che metta al centro non il denaro ma le persone e le relazioni, a dimostrazione che non esiste solo il lavoro salariato, ma una miriade di altre realtà capaci di produrre, lavorare e pensare in armonia con se stessi, con gli altri e soprattutto con la natura.

Da qui l’idea di promuovere le autoproduzioni locali contadine, il baratto e il circolo virtuoso del riuso, ma nello stesso tempo creando reti solidali, valorizzando i prodotti locali, promuovendo un’agricoltura di prossimità e lo sviluppo rurale, sostenendo la vitalità delle comunità locali attraverso forme di convivialità.



Un’altra economia è possibile!



Tutto il giorno:

agricoltura contadina naturale

artigianato etico • certificazione partecipata

cucine critiche, contadine e di strada

giocoleria e animazione per bambini

spazio artistico/culturale • spazio riciclo/riuso



Ore 11.00

Laboratorio per bambini

A cura di Giusy Rizzo e Teresa Pomo

Un Natale con il mare - riciclo creativo



Ore 11,30 Spazio artistico-culturale

A cura dell’Ass. “NEDA Natura ed Alimentazione”.

Dialoghi Satolli

- Cibook: letture ed interpretazioni sul cibo

- Racconti-Raccolti: qual’è il tuo? Portalo!



Ore 12.00

Seminario con assaggio

A cura dell’ A.P.S. “ConsumATtori”

Il pane la Madre della tavola

Spaccio di lievito madre



Ore 14.00

Pranzo condiviso vegetariano



Ore 15.00

Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni (gratuito)

A cura dell’Ass. “NEDA Natura ed Alimentazione”.

GioCook (iscrizioni aperte dalle ore 11,00) giochi per imparare i segreti del cibo buono



Ore 16.00

Giocoleria

A cura di Claudio Zuccheddu



Ore 18.00

Spazio artistico-culturale

A cura dell’Ass. “NEDA Natura ed Alimentazione”.

Dialoghi Satolli

- Cibook: letture ed interpretazioni sul cibo

- Racconti-Raccolti: qual’è il tuo? Portalo!



Ore 19,00

Spazio artistico-culturale

A cura dell’A.P.S. “ConsumATtori”

2018: il Consumo Critico nell'era del mercato globale



Ore 20,00

Spazio artistico-culturale

Stornelli

Penultima notizia- notiziario politico satirico sonoro prima della fine del mondo

Di e con lo stornellista Ivan dell’Edera



Con il patrocinio del Comune di Conversano



FA’ – Fiera delle Autoproduzioni “I buoni rAccolti” - Conversano

Info: 339.1813889

Email: fa.conversano@gmail.com