"Faber e il mediterraneo", incontro e approfondimento sul tema dei dialetti mediterranei nelle canzoni di Fabrizio De Andrè

1999-2019: Ricordi che non tramontano nel ventennale della scomparsa di Fabrizio De André. Il Castello Marchione di Conversano spalanca le sue porte per un evento dedicato alla poesia e alla musica del noto cantautore genovese scomparso nel 1999, ma che ancora oggi, a 20 anni di distanza, viene ascoltato e celebrato dal pubblico di ogni età.

L’evento dal titolo: “Faber e il Mediterraneo” previsto per sabato 26 gennaio dalle ore 18.00 a Castello Marchione, casino di caccia dei conti Acquaviva d’Aragona, è organizzato dall'Associazione Culturale Incontri in collaborazione con le associazioni "Il Borgo delle Arti", "Mondo antico Tempi moderni" e A.N.A.S. Puglia e prevede un incontro di approfondimento sui dialetti mediterranei e sulla ricerca musicale di Fabrizio De Andrè, ricordando in particolare l’album “Creuza de Ma” scritto a quattro mani con Mauro Pagani, nel quale gli autori in una sorta di “piccola Odissea” fanno rivivere quel Mediterraneo antico che dal Bosforo a Gibilterra ha portato e porta con se storie di marinai, lingue, racconti e tradizioni.



La serata prevede oltre l’intervento dell’avvocato Pasquale Loiacono, sindaco di Conversano, le relazioni di Angela Campanella, scrittrice e regista, che parlerà del rapporto del Mediterraneo con la poetica e la figura stessa del cantautore. Nicola Cutino, linguista e studioso dei dialetti, metterà a fuoco il rapporto tra i cosiddetti idiomi locali e le lingue ufficiali focalizzandosi anche sulle tradizioni popolari e le “città di mare”. Giancarlo Liuzzi, presidente dell’Associazione Incontri, traccerà il percorso di evoluzione musicale “mediterranea” di Fabrizio De Andrè mostrando al pubblico strumenti etnici e album del cantautore.



La serata prevede anche letture sceniche di Pino Cacace, ispirate dai brani e da appunti di De Andrè e l’esecuzione di alcuni canzoni affidate alla voce e alla chitarra di Alessandra Valenzano.



L’evento fa parte della rassegna dal titolo "Faber amico fragile, Conversano ricorda Fabrizio De Andrè nel ventennale della sua scomparsa", una serie di eventi dedicati al cantautore genovese con il patrocinio morale della Fondazione De André Onlus. Dall' 11 gennaio al 28 febbraio 2019, secondo un ricco calendario la città di Conversano ricorderà le parole e la musica di Fabrizio De André. La rassegna, nata su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Conversano, vedrà protagonisti oltre 20 operatori culturali del territorio: cooperative, associazioni e scuole in quasi 40 eventi articolati in 13 differenti luoghi della città.



L'intero progamma della rassegna è scaricabile al link: https://drive.google.com/file/d/1Ozx5mF1H1ihODAjIJbNKKTH-nVvY6ZRK/view



Link all'evento:

https://www.facebook.com/events/272311373466224/