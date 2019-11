Fabio Cacace canta i Bee Gees e fa ballare lo studio di Rai Uno: il 33enne barese protagonista di 'Tali e Quali show'

Capelli lunghi biondi, falsetto inconfondibile e i suoni della disco music: Fabio Cacace, 33enne di Bari, ha fatto ballare i giudici vip e lo studio della puntata speciale di 'Tali e quali 2019', in onda ieri sera su Rai Uno, con un grande classico dei Bee Gees, 'Stayin' Alive'.

Presentato da Carlo Conti, Cacace si è esibito vestito e truccato da Barry Gibb, il 'bello' dello storico gruppo australiano, accompagnato dal corpo di ballo del programma e dalla simpatica incursione di Giorgio Panariello sul cubo. Il risultato in classifica non è stato dei migliori, con un decimo posto finale, ma ha saputo conquistare gli applausi del pubblico e della giuria d'eccezione composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Antonella Clerici, Vanessa Incontrada, Gigi D'Alessio e lo stesso Panariello. Da casa, invece, ha ricevuto il tifo degli amici, della mamma e del suo cane.

Fabio, in cerca di un'occupazione definitiva, vive per la musica: "La mia è una passione, altri pensano che sia un'ossessione. E' il miglior modo per esprimermi ed essere me stesso".