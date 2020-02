Fabio Lepore e Salvatore Russo Gipsy jazz trio in "Fragile"

A SPAZIOleARTI nuovo appuntamento della stagione di musica “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con il concerto del FABIO LEPORE & SALVATORE RUSSO GIPSY JAZZ TRIO in “FRAGILE”

Fabio Lepore voce

Salvatore Russo chitarra

Tony Miolla chitarra

Camillo Pace contrabbasso



Una serata di grande swing con FABIO LEPORE, uno dei cantanti jazz italiani più apprezzati a livello internazionale, ed il trio di SALVATORE RUSSO, noto chitarrista gipsy jazz, dal cui incontro nasce “FRAGILE”, titolo del cd presentato.



Il concerto propone un mix di gipsy jazz e melodia italiana e internazionale con brani vocali di provenienze differenti (autori come Sting, Stevie Wonder, Astor Piazzolla…ma anche la canzone francese, quella italiana e spagnola, la colonna sonora da film, fino alla musica classica riarrangiata con scat vocale), in cui il virtuosismo della voce sposa l’originalità degli arrangiamenti gipsy jazz: due chitarre (oltre alla chitarra solista di Russo, quella ritmica di Tony Miolla) e il contrabbasso di Camillo Pace, per un genere musicale, noto anche come jazz manouche, che ha la sua anima negli strumenti a corde.



Fondato dal leggendario chitarrista Django Reinhardt, padre musicale della chitarra solista, il jazz manouche unisce la tradizione dei valzer francesi allo swing americano di Duke Ellington e alla cultura gitana, in una chiave di lettura musicale che ha come caratteristica principale una forte componente ritmica e melodica in grado di travolgere il pubblico.