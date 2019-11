Fabio Volo con il suo libro 'Una gran voglia di vivere' alla Libreria Feltrinelli di Bari

FABIO VOLO PRESENTA 'Una gran voglia di vivere' alla Libreria Feltrinelli di Bari

Quello di Marco e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la complicità si è trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. Incontriamo Fabio Volo.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Per avere l’autografo acquista il libro alla Feltrinelli libri e musica di via Melo o al Feltrinelli Village di Santa Caterina e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.

*un pass per ogni libro acquistato, fino a esaurimento.