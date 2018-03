Fabrizio Moro incontra i fan alla Feltrinelli

Il vincitore dell'ultima edizione del festival di Sanremo incontra i fan e firma le copie del suo nuovo album Parole rumori e anni.

"Parole rumori e anni" è una sintesi degli ultimi dieci anni della carriera, un racconto che non segue un ordine cronologico e che fa rivivere le tappe principali del percorso a ostacoli del cantautore.

Per avere l’autografo acquista il cd alla Feltrinelli libri e musica di via Melo e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie.*un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento.

Ingresso Libero