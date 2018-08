Il Comitato Civico Sagra dell'uva di Rutigliano è lieta di confermare ufficialmente la presenza dell'artista Fabrizio Moro in concerto sabato 22 settembre / ore 21:30 - Via Dante | Rutigliano- in occasione della 54^ edizione della Sagra dell'uva di Rutigliano!



L'ingresso è gratuito.