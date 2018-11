Fabrizio Savino trio “Rebirth”

Rebirth è il nuovo progetto in trio del chitarrista e compositore Fabrizio Savino.

Dopo il successo di Gemini (A.MA Records 2016) il suo ultimo album pubblicato che ha vinto numerosi premi ed è stato recensito in tutta Europa e trasmesso dalle più importanti radio del mondo (Francia, Norvegia, Germania, Italia, Grecia, Spagna, Finlandia, U.S.A., Canada, Giappone), Savino esplora più sonorità influenzando il suo suono con sapori Rock, Spiritual, Jazz e Modern Jazz.

"Rebirth" è un viaggio musicale unico che raccoglie due standard e otto composizioni originali. A completare la formazione per il tour di novembre 2018 ci sono Giulio Scianatico al contrabbasso e Francesco De Rubeis alla batteria.



Per info e prenotazioni: 0805054167 / 3318719184 / 3280387497