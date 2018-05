Fabulandia, spettacolo per bambini alla libreria Quintiliano

Sabato 26 maggio alle ore 17.00

QUINTILIANO La Libreria presenta:



Spettacolo per bambini



FABULANDIA!

con

Barbara De Palma, attrice

Notterrante Compagnia

Vito Campobasso, allievo attore della Compagnia Notterrante





Stazione di fabulandia! Stazione di Fabulandia!

I signori bambini sono invitati a prendere posto sul magico treno della fantasia e dell'immaginazione, dove non esistono cinture di sicurezza.

Due strani autisti un po' svitati vi guideranno alla scoperta di una favola d'altri tempi, tra mondi incantati e un sicuro lieto fine. Ci sarà da divertirsi tra personaggi strampalati, curiosi animali parlanti e divertentissime gags.

Vi aspettiamo!!!



Età dai 4 in su



INGRESSO LIBERO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



Libreria Quintiliano

Via Arcidiacono Giovanni, 9 - Bari

Tel.0805042665