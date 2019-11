Ai piccoli amici piace pasticciare? Ai piccoli amici piacciono gli slime ed i skifidol?

''Allora facciamoli insieme con prodotti naturali a BimBumBam in un divertente, creativo e ludico laboratorio creativo per un nuovo pomeriggio in compagnia''. Ludoscuola "Bim Bum Bam" di Terlizzi