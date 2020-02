'Facciamo insieme le maracas', il laboratorio ludicomanualmusicale a Terlizzi

Per una nuova Domenica in compagnia degli amici di Bim Bum Bam, ci divertiamo insieme a fare le maracas e poi creiamo una piccola orchestra ed insieme le suoniamo con i ritmi del carnevale brasiliano.

Cosa sono le Maracas?

Le maracas sono uno strumento a percussione di tipo idiofono (a suono indeterminato) che hanno origine nel Sudamerica, dove erano costituite da una zucca cava riempita di sassolini o semi secchi. Lo strumento produce il suo caratteristico suono per scuotimento: i grani interni picchiano tra di loro e contro la parete interna. Essendo quasi sempre utilizzato in coppia si utilizza molto spesso il termine al plurale (maracas).



Oggi lo strumento ha la forma di due grosse uova ed è costruito anche in legno, pelle o plastica, con un'impugnatura per la presa dell'esecutore.Spesso le due maracas sono intonate in maniera leggermente diversa