A Noci il rapper, autore e compositore Frankie hi-nrg mc presenta il suo libro “Faccio la mia cosa”

Il 27 agosto sarà a Noci il rapper, autore e compositore Frankie hi-nrg mc per presentare il suo libro “Faccio la mia cosa” (Mondadori).

Frankie hi-nrg mc è uno di quelli con la musica nel DNA. Si narra che prima ancora di mettere le mani su un vero giradischi, le note fossero già lì a chiamarlo e coinvolgerlo. “Un ragazzo arrivato dal futuro”, dice Fabri Fibra, che lo vede per la prima volta in TV, a sedici anni, mentre canta Fight da Faida e i suoi “uomini con anime sottili come lamine”. Questo percorso appassionato è diventato un libro, il suo primo, che ha chiamato “Faccio la mia cosa” non solo perché è il titolo di una delle sue prime canzoni, ma soprattutto perché Frankie hi-nrg mc nella vita ha preso il rap e ne ha fatto davvero qualcosa di suo, in una sorta di slancio istintuale che nel tempo è diventato ascolto, poi ritmo, scrittura, composizione. Grazie all'inserimento di tracce musicali mediante QR code, illustrazioni e focus di approfondimento, il libro è un vero e proprio viaggio nella cultura rap e nelle sue mutevoli forme. Così scopriamo cos’è un modulo ritmico, in che modo le drum machine con campionatore integrato hanno cambiato il mercato e com'è nato il termine “dj”. Respiriamo l’atmosfera di un’epoca che ha segnato il presente e cresciamo insieme al protagonista che ci ricorda che la musica è un ingrediente fondamentale per rimanere uniti, proprio come accadeva a Frankie con zio Gino, partigiano appassionato di etnografia musicale. Questo è il bello di questo libro: è un album di famiglia, ma è anche l'album di una generazione che può riconoscervisi.

A seguire, presso l’anfiteatro della ex piscina comunale, Frankie hi-nrg mc terrà un imperdibile live showcase.

Ingresso libero e gratuito.