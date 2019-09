A Conversano la XIII edizione di “Face’ Arts”: la collettiva di opere di 31 artisti provenienti da tutto il Mondo

Una collettiva di opere provenienti da tutto il Mondo per promuovere l’arte contemporanea e talenti nascosti. Fa tappa a Conversano “Face’Arts”, la manifestazione itinerante giunta alla XIII edizione. Dal 7 al 18 settembre saranno esposte le opere di 31 artisti provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero (Germania, Austria, Messico ed Irlanda).

Le opere, tra pittura, scultura, fotografia, saranno allestite al Castello dei Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano (sede della Pinacoteca comunale, in Corso Domenico Morea). Non solo. Per la prima volta, all’interno della stessa manifestazione, sarà presentata anche una mostra tripersonale: saranno esposte dall’8 settembre nella chiesa “San Giuseppe” (via San Giuseppe, Conversano), fino al 18 settembre, le opere di Paolo Miceli, Mauro Malafronte e Mary Sperti. Le due manifestazioni sono patrocinate dal Comune di Conversano.

L’ingresso alle due mostre è gratuito.

Il vernissage della collettiva è previsto per sabato 7 settembre alle 19.00 al Castello dei Conti Acquaviva d’Aragona di Conversano . L’inaugurazione della mostra tripersonale, invece, si terrà domenica 8 settembre alle 19.00 nella chiesa “San Giuseppe”. Ad entrambi gli appuntamenti prenderanno parte l’ideatrice e curatrice della collettiva Mary Sperti, il sindaco di Conversano, Pasquale Loiacono, l’assessore alla Cultura del Comune di Conversano, Ciccio Magistà, il drammaturgo austriaco, regista e direttore di teatro Reinhard Auer. Interverranno, inoltre, la ballerina e performer Veronica Calati, ed il chitarrista Massimiliano De Marco, che si esibiranno in una performance dal vivo.

Tra le città che hanno ospitato Face’Art nelle edizioni precedenti c’è stata Matera (all’ex ospedale San Rocco curato e gestito dalla Soprintendenza delle Belle Arti), Verona (nella chiesa San Pietro nel monastero della “Società Belle Arti”), Merano (nella splendida location del Kuraus), Bologna (Galleria Farini), Sanremo (Forte Santa Tecla), Senigallia (Rocca Roveresca, gestita dal Polo Museale delle Marche), ma anche Conversano, Pesaro, Jesi, Lecce, Ascoli Piceno (Forte Malatesta) e nuovamente Verona (chiesa “San Pietro Incarnario”).

Nell’edizione di Conversano saranno esposte le opere di trentuno artisti, di cui cinque stranieri, provenienti dall’Austria, Germania, Irlanda e Messico: Michele Berlot (Firenze, Toscana), Roberto Carnevali (Ancona, Marche), Alessandra Casetta (Alessandria, Piemonte), Luigi Cataldi (Domodossola, Piemonte), Pix Cataldi (Lecce, Puglia), Sabrina Costa (Palermo, Sicilia), Fabio D'Agostino (Voghera, Lombardia), Andrea Dubbini (Ancona, Marche), Laura Ford (Irlanda), Mario Formica (Rimini, Emilia Romagna), Fabio Frabetti (Cento, Emilia Romagna), Luise Gandon (Austria), Angela Iandelli (Prato, Toscana), Ilaria Ingrosso (Mantova, Lombardia), Dieter List (Hamburg, Germania), Gianni Lollis (Verona, Veneto), Mauro Malafronte (Lavezzola - Ravenna, Emilia Romagna), Angelo Melaranci (Ancona, Marche), Dalila Mudura (Vienna, Austria), Claudio Orlandini (Ancona, Marche), Massimiliano Palazzo (Triggiano – Bari, Puglia), Patrizia Palitta (Sassari, Sardegna), Gentile Polo (Trento, Trentino Alto Adige), Ivan Cristobal Rojas Roa (Messico), Patricio Rojas Roa (Messico), Paolo Santoro (Catania, Sicilia), Dionisio Todeschi (Verona, Veneto), Moira Linda Toussaint (Brescia, Lombardia), Susi Turriziani (Frosinone, Lazio), Alessandro Vaccari (Verona, Veneto), Silvia Zambon (Padova, Veneto).

Tra le opere in mostra a Conversano (tutte le foto al link: www.facebook.com/FaceartsMarySperti) di particolare rilievo sono le opere di Ivan Cristobal Rojas Roa, artista messicano poliedrico, pittore e scultore, scomparso nel maggio 2018 (nella foto in allegato, con Mary Sperti), che ha partecipato a molte delle precedenti edizioni della manifestazione itinerante. Tra gli artisti che espongono le loro opere ci sono anche i pugliesi Pix Cataldi (Lecce) e Massimiliano Palazzo (Triggiano, Bari).

Durante i vernissage sarà presentato il catalogo “Facè Arts Conversano 2019” in cui sono inserite le opere presenti nelle due mostre e una biografia degli artisti.

Trenta opere nella mostra tripersonale allestita nella chiesa “San Giuseppe”: quelle di Mauro Malafronte, Paolo Miceli e Mary Sperti

L’inaugurazione si terrà domenica 8 settembre alle ore 19.00

Il progetto “Face’arts” presenta per la prima volta, in questa XIII edizione, una mostra tripersonale; saranno esposte le opere di Mauro Malafronte (Ravenna, 1966), Paolo Miceli (Roma, 1961), Mary Sperti (Bari, 1975) nella chiesa “San Giuseppe” di Conversano, dall’8 al 18 settembre.