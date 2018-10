Factor Hill, a Palo del Colle il primo appuntamento della rassegna A Maglie Larghe

Prende il via tra meno di un mese la terza edizione della rassegna A Maglie Larghe nata da un’idea di Alessandra Gaeta e Claudia Gesmundo che ha nella sua genesi stessa l’idea di creare una rete tra luoghi e persone. Una rete che si espande sul territorio e si allarga a nuovi luoghi. Come novità di questa edizione, infatti, la rassegna si svilupperà in tre date per ogni laboratorio urbano che la ospiterà: Rigenera a Palo del Colle e la Cittadella degli Artisti a Molfetta. Distribuiti come appuntamenti fissi durante l’anno, gli appuntamenti di A Maglie Larghe prevedono il coinvolgimento di scuole di danza, teatro, musica, arti visive locali, comunità e associazioni dei paesi dove la rassegna avrà luogo.

Il primo appuntamento si terrà a Rigenera a Palo del Colle, luogo che ha visto nascere il progetto e lo sta accompagnando nel suo percorso di crescita. Qui l'11 novembre è in programma lo spettacolo Ahimsa a cura della Baduclan Dance Company, una compagnia di danzatori urbani che mira alla ricerca sperimentale di un linguaggio che, partendo dalla cultura metropolitana del gesto, fonde molteplici linguaggi artistici figurativi e di esplorazione del sé, per approdare ad un messaggio performativo poliedrico ed emozionale. La performance, in stile hip-hop theatre, scaturisce dal concetto yogico della "non violenza"; una ricerca sul gesto che, esplorando i meccanismi dell’amore, mette in luce il processo dualista di ogni sentimento umano. Lo spettacolo sarà preceduto dall’esibizione/restituzione degli allievi delle scuole di danza e degli artisti che avranno partecipato al workshop appositamente organizzato nei due giorni precedenti ciascuno spettacolo e specificatamte rivolto alle scuole di danza del comune di riferimento (per il primo workshop appuntamento il 9 e 10 novembre).

Promossa dal collettivo artistico multidisciplinare Factor Hill, vincitore del bando Create della Regione Puglia e autore del progetto Uperform, che da novembre 2018 a gennaio 2019 riempirà gli spazi del laboratori urbani di Palo del Colle e Molfetta con workshop e spettacoli, A Maglie larghe trae il suo titolo dalle maglie di una rete e dalle maglie larghe spesso usate dai performer durante le prove. Il suo obiettivo è realizzare un network di esigenze, condivisione, comunicazione, propaganda e sostegno agli artisti, così da far circolare le loro creazioni/opere, ma soprattutto offrire alle comunità che la ospitano una visione diversa delle arti performative. Una vera trasmissione del sapere.

Gli artisti coinvolti presenteranno spettacoli provenienti da diversi ambiti artistici: danza contemporanea, hip-hop theatre, teatro di figura e performance incentrate sul rapporto tra natura e uomo. Il tutto a cura di personaggi della scena performativa nazionale come Angelo Petracca, Amalia Franco e Leandro Annese con la Baduclan Dance Company.

Gli stessi ospiti della rassegna guideranno i workshop gratuiti destinati a due allievi per ogni scuola che aderisce al progetto e che, nella terza giornata, quella in cui è previsto lo spettacolo, apriranno le serate portando sul palcoscenico la restituzione del lavoro di studio condotto durante le giornate di workshop. Momenti preziosi per gli artisti e per il pubblico, arricchiti ulteriormente dagli incontri e dai talk di presentazione della rassegna e dei singoli spettacoli.

Dopo il debutto a Rigenera gli appuntamenti proseguiranno il 2 dicembre alla Cittadella degli Artisti di Molfetta con Antigone del ballerino e coreografo Angelo Petracca: danza contemporanea che traghetta un forte messaggio umano, un invito alla resa, ad allentare la presa, a comprendere i contrasti. Anche in questo caso lo spettacolo sarà preceduto il 30 novembre e il 1° dicembre da due giorni di workshop con le scuole di danza locali che avranno il compito di aprire lo spettacolo con la restituzione di quanto appreso nel laboratorio.

Il nuovo anno si aprirà ancora con il ritorno di Angelo Petracca a Palo del Colle. Sarà il laboratorio urbano Rigenera ad ospitarlo il 13 per la messa in scena della sua Antigone, preceduta dai due consueti giorni di workshop (11 e 12 gennaio).

Si prosegue il 20 gennaio alla Cittadella degli Artisti di Molfetta (workshop il 18 e 19 gennaio) con l’incontro con la poliedrica Amalia Franco, attrice, danzatrice e costruttrice di maschere e marionette in cartapesta e termoplastica, che, dopo i due giorni di workshop, porterà sul palco del laboratorio urbano molfettese il suo A Flower is not a flower: una performance intensa, nata dall’immagine di una deformazione del corpo che sale dall’interno. La rappresentazione del desiderio non concesso pienamente, che si gonfia e si sgonfia, che cerca le spezzature e lo strappo per vivere. Un viaggio di trasformazione interiore. Un corpo in tumulto alla ricerca di un equilibrio perfetto che si scontra con la fragilità e la precarietà consunstanziale di un’incertezza costante, fino alla rinuncia, anche solo per un attimo, del proprio personale baricentro.

A marzo si replica il 10 con lo spettacolo con Amalia Franco al Rigenera di Palo del Colle (8 e 9 marzo il workshop). La rassegna si chiude il 17 marzo alla Cittadella degli Artisti tornerà la Baduclan Dance Company con il suo coinvolgente hip-hop theatre (15 e 16 marzo workshop).

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

11 novembre a Rigenera - Palo del Colle

Apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop e a seguire BADUCLAN DANCE COMPANY con lo spettacolo “AHIMSA” - HIP-HOP THEATER

2 dicembre a Cittadella degli Artisti – Molfetta

apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop a seguire ANGELO PETRACCA con lo spettacolo “ANTIGONE” - DANZA CONTEMPORANEA

13 gennaio a Rigenera - Palo del Colle

apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop a seguire ANGELO PETRACCA con lo spettacolo “ANTIGONE” - DANZA CONTEMPORANEA

20 gennaio a Cittadella degli Artisti - Molfetta

apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop a seguire Amalia Franco con lo spettacolo "A FLOWER IS NOT A FLOWER".

10 marzo a Rigenera - Palo del Colle

apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop a seguire Amalia Franco con lo spettacolo "A FLOWER IS NOT A FLOWER".

17 marzo a Cittadella degli Artisti - Molfetta

apertura dello spettacolo a cura dei partecipanti al workshop a seguire BADUCLAN DANCE COMPANY con lo spettacolo “AHIMSA” - HIP-HOP THEATER

Info:

FACTOR HILL - Collettivo Artistico

www.factorhill.com - factorhill.fh@gmail.com