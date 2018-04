Fake vision

"DISTORSIONE DELLA REALTÀ", La mostra culturale che si terrà presso la ex-scuola "melo da Bari", attuale "spazio 13",tratta un tema innovativo ossia la "distorsione della realtà".

L'evento avverrà il giorno 8 giugno 2018 e sarà accessibile a tutti.

Coloro che parteciperanno alla realizzazione e presentazione dell'evento saranno illustratori, fotografi e video-maker, aventi dai 14 ai 21 anni di tutte le scuole superiori di Bari e provincia. Tutti i diretti interessati dovranno compilare il modulo di adesione (nome, cognome, scuola, età e competenze artistiche) ed inviarlo alla mail 13oostproject@gmail.com

Ma cosa si intende per "distorsione della realtà"?

La "distorsione della realtà" è una visione alterata che può essere interpretata e percepita in modo diverso a seconda dell'individuo che osserva.

Attraverso l'esposizione di questo tema, che è stato già mostrato in alcuni spazi della regione ottenendo un riscontri positivi, il nostro obiettivo è quello di rendere l'osservatore partecipe e consapevole dell'esistenza di alcune opere d'arte inedite di artisti minori e dell'artista principale.

Quali discipline interessa?

Il tema che affrontiamo è soggetto all'interpretazione filosofica e psicologica ma può essere raffigurato attraverso un linguaggio artistico che include foto, video e opere.